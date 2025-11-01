Acercarán servicios del CAM Móvil del JuárezBus a Riberas, Aligntech y ADC COMMSCOPE

Publicidad - LB2 -

Brindarán trámites de tarjeta preferencial y orientación sobre rutas del transporte a trabajadores y ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios del sistema de transporte JuárezBus, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Operadora de Transporte (OTV), anunció nuevas ubicaciones del Centro de Atención Móvil (CAM) que se instalará en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo zonas habitacionales y centros laborales del sector maquilador.

A partir del 3 de noviembre, el CAM Móvil ofrecerá atención directamente en la empresa Aligntech de México, y el día 5 de noviembre estará disponible en la planta ADC COMMSCOPE Bermúdez 2, acercando los trámites relacionados con la tarjeta de transporte a cientos de trabajadoras y trabajadores que diariamente utilizan el servicio para sus traslados.

Adicionalmente, del 3 al 8 de noviembre, el módulo estará ubicado frente al supermercado de Riberas del Bravo, brindando atención a los vecinos de esta populosa colonia al oriente de la ciudad. El servicio estará disponible en un horario de lunes, martes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y los jueves y sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Las personas adultas mayores, con discapacidad, estudiantes y personas pertenecientes a pueblos originarios podrán tramitar la emisión, renovación o reposición de la tarjeta preferencial con un costo de 30 pesos. Es importante destacar que la renovación continúa siendo gratuita, como parte del compromiso por mantener accesible el sistema de transporte.

Durante la jornada, también se brindará orientación personalizada sobre el funcionamiento del sistema JuárezBus, incluyendo información sobre rutas, horarios y puntos de recarga, con el fin de que los usuarios puedan aprovechar al máximo las alternativas de movilidad que ofrece este modelo de transporte urbano.

Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones buscan acercar los beneficios del JuárezBus a sectores que, por sus horarios laborales o ubicación geográfica, enfrentan mayores dificultades para acudir a los módulos fijos. Con el CAM Móvil se pretende reducir tiempos de espera y ampliar la cobertura del servicio.

Para cualquier duda o información adicional, la Operadora de Transporte pone a disposición de la ciudadanía la línea de atención vía WhatsApp al número (656) 852-73-84, donde se puede solicitar orientación y conocer la ubicación del CAM Móvil en tiempo real.

