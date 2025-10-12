Acercan el CAM Móvil del JuárezBus aL Cobach #11

Publicidad - LB2 -

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que el CAM Móvil del JuárezBus estará presente en diferentes puntos de la ciudad durante la próxima semana, incluyendo al Colegio de Bachilleres #11.

Ciudad Juárez, Chih .- Del 13 al 15 de octubre se ubicará en la estación Santiago Troncoso; los días 16 y 17 de atenderá exclusivamente en el la institución educativa; y el día 18 se brindará servicio en la colonia Riberas del Bravo, frente al supermercado ubicado sobre la calle El Porvenir.

En su visita al Cobach #11, el CAM Móvil ofrecerá atención exclusiva a las y los estudiantes del plantel, con el objetivo de facilitar trámites como la emisión, renovación o reposición de la tarjeta preferencial del JuárezBus.

Esta jornada representa una oportunidad directa para que el alumnado acceda al beneficio sin tener que trasladarse a otros puntos de atención.

El horario de atención para la estación Santiago Troncoso será de de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., mientras que en el plantel #11 tendrá dos horarios: el jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y el viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.; en Riveras el módulo operará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

El costo de la tarjeta preferencial es de 30 pesos y es el único método autorizado para acceder al servicio del JuárezBus, mientras que la renovación es gratuita.

