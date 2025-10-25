Acerca Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” al norponiente de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, llevó al sector norponiente de Ciudad Juárez la cuarta edición de la Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo”, con el propósito de acercar los servicios estatales a los sectores más vulnerables de la frontera.

Ciudad Juárez, Chih .- La feria se realizó en el Oratorio Don Bosco, ubicado en la calle Isla Nueva Guinea número 5551, en la colonia 16 de Septiembre, donde desde temprana hora las familias acudieron para recibir atención gratuita y orientación sobre los distintos programas del Gobierno del Estado.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, destacó que esta estrategia fue diseñada para acercar los servicios de salud a cada sector de la población, fortalecer la atención preventiva y mantener la cercanía con las familias, a fin de garantizarles el acceso a servicios que mejoren su calidad de vida.

En esta edición se ofrecieron más de 18 servicios de salud, entre ellos módulos de vacunación, afiliaciones al programa social “MediChihuahua”, consulta médica general, atención en salud mental, consultas dentales y nutricionales, mastografías y entrega gratuita de medicamentos.

A través de los módulos de vacunación, las y los juarenses pudieron acceder a biológicos como la vacuna doble y triple viral contra el sarampión, la hexavalente, VPH, así como las de temporada invernal, que incluyen la influenza y neumococo para personas mayores de 60 años.

También participó la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), que brindó seguridad alimentaria mediante la entrega de despensas a familias en situación de vulnerabilidad, además de distribuir kits para madres primerizas y ofrecer otros apoyos sociales.

Diversas dependencias estatales se sumaron a esta jornada, entre ellas la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la Coordinación Estatal de Licencias, el Registro Civil y la Recaudación de Rentas, para facilitar trámites, convenios y descuentos a la población.

A través del Departamento de Vectores y Zoonosis se aplicaron vacunas antirrábicas gratuitas para perros y gatos, con el objetivo de fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía y prevenir enfermedades zoonóticas.

Como parte de esta estrategia, la quinta edición de la Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en el Parque Central, donde nuevamente se ofrecerán servicios gratuitos de salud, atención social y orientación a las familias juarenses

