Acateremos recomendación de la CEDH por supuesto espionaje a César Duarte: Maru Campos

La Mandataria Estatal, subrayó que el Gobierno del Estado actúa con respeto a la legalidad y a las instituciones, por lo que todas las recomendaciones serán atendidas conforme al derecho.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Gobernadora del Estado de Chihuahua, Maru Campos Galván, pronunció que César Duarte Jáquez se encuentra bajo proceso pese a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitida recientemente por considerar que el exgobernador es objeto de vigilancia por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

“Es una recomendación que emite la CEDH y que tenemos que cumplir, peso eso no significa que el señor (Duarte Jaquez) fue absuelto de los casos que se le imputan”, externó.

“Ël sigue bajo proceso y tiene que cumplir con la autoridad, sea por diversas instituciones, se le recomiende o que sean vinculatorias en su persona”, declaró la mandataria durante su visita a Ciudad Juárez para encanezar la introducción del agua en El Sauzal.

La gobernadora subrayó que el Gobierno del Estado actúa con respeto a la legalidad y a las instituciones, por lo que todas las recomendaciones serán atendidas conforme al derecho, sin que ello signifique alterar el curso de los procedimientos judiciales en marcha.

Previamente, Gilberto Loya Chávez, Secretario de Seguridad Publica Estatal, negó la existencia de un trabajo de espionaje en perjuicio del ex mandatario estatal y explicó que la corporación aceptará parcialmente la recomendación de la CEDH.

