Abre Coesvi espacios para prácticas profesionales y servicio social a alumnos de la UACJ

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), abrirá espacios para estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que se interesen en realizar sus prácticas profesionales y servicio social en el campo de la Administración, Derecho, Ingeniería y Arquitectura.
Ciudad Juárez, Chih .- Oscar Lozoya, delegado regional de la Coesvi en Juárez, informó que la petición ya se presentó ante el departamento de Responsabilidad Social de la máxima casa de estudios para registrar a la dependencia como prestadores de servicio social y prácticas profesionales.
“Se busca informar a las nuevas generaciones la claridad sobre el quehacer del Gobierno del Estado; también la aplicación de sus conocimientos en proyectos reales, y sobre todo desarrollar en ellos una auténtica vocación de servicio”, dijo el funcionario.
Los estudiantes interesados que cursen la Licenciatura en Administración de Empresas, Trabajo Social, Derecho, Ingeniería Civil y Arquitectura podrán realizar sus prácticas profesionales en un horario de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes.
Los rubros son de Administración y Finanzas, Desarrollo Social, área Jurídica y el departamento Técnico y de Infraestructura.
Además aprenderán sobre los procesos administrativos, recursos humanos, financieros y materiales, así como la adquisición de experiencias en planos catastrales y avalúos de propiedades.
Los interesados deberán acudir a la dirección general de vinculación, intercambio y responsabilidad social de la UACJ para su integración y registro.
