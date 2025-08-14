Abre Coesvi espacios para prácticas profesionales y servicio social a alumnos de la UACJ

Publicidad - LB2 -

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), abrirá espacios para estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que se interesen en realizar sus prácticas profesionales y servicio social en el campo de la Administración, Derecho, Ingeniería y Arquitectura.

Ciudad Juárez, Chih .- Oscar Lozoya, delegado regional de la Coesvi en Juárez, informó que la petición ya se presentó ante el departamento de Responsabilidad Social de la máxima casa de estudios para registrar a la dependencia como prestadores de servicio social y prácticas profesionales.

“Se busca informar a las nuevas generaciones la claridad sobre el quehacer del Gobierno del Estado; también la aplicación de sus conocimientos en proyectos reales, y sobre todo desarrollar en ellos una auténtica vocación de servicio”, dijo el funcionario.

Los estudiantes interesados que cursen la Licenciatura en Administración de Empresas, Trabajo Social, Derecho, Ingeniería Civil y Arquitectura podrán realizar sus prácticas profesionales en un horario de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes.

Los rubros son de Administración y Finanzas, Desarrollo Social, área Jurídica y el departamento Técnico y de Infraestructura.

Además aprenderán sobre los procesos administrativos, recursos humanos, financieros y materiales, así como la adquisición de experiencias en planos catastrales y avalúos de propiedades.

Los interesados deberán acudir a la dirección general de vinculación, intercambio y responsabilidad social de la UACJ para su integración y registro.

