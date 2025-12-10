Abre al público el tobogán de hielo en Parque Central por temporada navideña

Publicidad - LB2 -

La atracción estará disponible de forma gratuita todos los días para niñas, niños y familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el inicio de las celebraciones decembrinas, el Parque Central de Ciudad Juárez abrió al público su tradicional tobogán de hielo, una atracción de 7 metros de altura y 30 metros de largo que promete diversión para niñas, niños y familias durante toda la temporada navideña. El acceso será gratuito los siete días de la semana.

El tobogán está instalado en el área oriente del parque y representa uno de los atractivos principales del programa navideño impulsado por el Gobierno del Estado, con el objetivo de brindar espacios recreativos accesibles, seguros y de calidad para las familias juarenses en esta época del año.

Rafael Butchart, coordinador general del Parque Central, extendió una invitación a la comunidad fronteriza para disfrutar de esta experiencia invernal. “Queremos que las y los juarenses vivan la magia de la Navidad en un ambiente seguro, divertido y familiar. El tobogán de hielo es una oportunidad para crear recuerdos especiales”, expresó.

La atracción está habilitada para niñas y niños a partir de los cinco años, siempre bajo la supervisión de personas adultas. Las autoridades del recinto recomiendan a los asistentes portar ropa abrigadora y atender las indicaciones del personal encargado, con el fin de garantizar una experiencia segura y ordenada para todos.

El tobogán forma parte de una serie de actividades que año con año buscan fortalecer el sentido de comunidad y ofrecer opciones de esparcimiento en un espacio emblemático para la ciudad como lo es el Parque Central, que durante diciembre recibe a miles de visitantes.

La apertura de esta atracción reafirma el compromiso del Gobierno estatal de fomentar la convivencia familiar a través de iniciativas que promuevan la recreación y el acceso equitativo a eventos culturales y lúdicos, particularmente en una temporada donde el espíritu navideño cobra un significado especial para las familias de la región.

