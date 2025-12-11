Abordan calidad del aire en reunión binacional entre Juárez, El Paso y Nuevo México

Publicidad - LB2 -

Destacan aportación de recursos al fondo binacional y el respaldo al programa de verificación vehicular.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades ambientales, especialistas y representantes de organizaciones civiles de México y Estados Unidos se reunieron este jueves en Santa Teresa, Nuevo México, como parte de la 92ª Reunión Ordinaria del Comité Conjunto Consultivo para la Mejora de la Calidad del Aire en la región fronteriza que integran Ciudad Juárez, El Paso (Texas) y el Condado de Doña Ana (Nuevo México).

Durante el encuentro, se abordaron distintos temas relacionados con la calidad del aire en la Cuenca Atmosférica Paso del Norte, una de las pocas zonas transfronterizas con coordinación ambiental continua entre ambos países.

La sesión fue encabezada por funcionarios municipales, estatales y federales, así como por especialistas en medición y análisis ambiental de ambas naciones.

El director de Ecología de Ciudad Juárez, César René Díaz Gutiérrez, informó que en esta edición del Comité se presentó el avance del programa de verificación vehicular, una de las principales estrategias locales para reducir emisiones contaminantes. Además, destacó que se logró la aprobación de una resolución del Comité en la que se solicita a los gobiernos estatal y federal reforzar dicho programa, que en 2026 cumplirá tres décadas de operación en esta frontera.

“Este programa ha sido uno de los pilares en la lucha contra la contaminación del aire en Ciudad Juárez, y es fundamental que siga fortaleciéndose con apoyo institucional y conciencia ciudadana”, afirmó Díaz Gutiérrez.

En el marco de la reunión, también se realizó la entrega simbólica de un cheque por 48 mil 768 dólares al Fondo Binacional de Calidad del Aire. Dicho recurso fue reunido gracias a la aportación voluntaria de 5 pesos por cada engomado ecológico emitido por los verificentros de Ciudad Juárez, a través de la Asociación de Verificentros. Los fondos se destinarán al mantenimiento y operación de la red de monitoreo ambiental de la región.

Durante la sesión, personal técnico de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) presentaron informes y avances en materia de monitoreo atmosférico.

Entre ellos, destacó el uso del ceilómetro, un instrumento láser para medir la dispersión y el transporte del material particulado en la atmósfera, herramienta clave para entender los patrones de contaminación en la región Paso del Norte.

También participaron asociaciones ambientales de Nuevo México, quienes compartieron experiencias sobre políticas de reducción de emisiones, educación ambiental comunitaria y retos comunes en zonas industriales transfronterizas.

Díaz Gutiérrez informó que la próxima reunión del Comité Conjunto Consultivo se llevará a cabo el 3 de marzo de 2026 en Ciudad Juárez, coincidiendo con el 30 aniversario de la creación de este organismo binacional. Se espera la participación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, así como de alcaldes de El Paso, Santa Teresa y otras localidades de la región.

El Comité Binacional ha sido un referente en la cooperación ambiental entre México y Estados Unidos, y su aniversario representará una oportunidad para evaluar avances, renovar compromisos y presentar nuevos proyectos enfocados en mejorar la salud ambiental de las comunidades fronterizas.

