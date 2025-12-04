Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 4, 2025 | 11:21
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Aborda Salud Municipal la depresión en policías durante ciclo de conferencias

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Participa directora de Salud en evento enfocado en el bienestar emocional del personal de seguridad pública.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un esfuerzo por atender la salud mental del personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Dirección de Salud Municipal tomó parte en el ciclo de conferencias titulado “Cuando no basta con echarle ganas”, realizado esta semana en la Academia de Policía de Ciudad Juárez. El evento se enfocó en visibilizar la problemática de la depresión dentro de los cuerpos policiales, un tema que ha cobrado relevancia ante la creciente carga emocional y operativa que enfrenta este sector.

    Durante la jornada del miércoles 3 de diciembre, la directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, participó en una sesión de preguntas y respuestas en la que abordó la importancia de identificar a tiempo los signos de la depresión. Subrayó que se trata de una condición que puede tratarse con acompañamiento profesional, siempre y cuando se reconozca a tiempo y se rompan los estigmas asociados a los problemas de salud mental, particularmente dentro de instituciones tradicionalmente cerradas como las corporaciones policiacas.

    - Publicidad - HP1

    La funcionaria enfatizó que las y los policías están expuestos a altos niveles de estrés que, de no atenderse, pueden desembocar en desgaste emocional crónico. Esta situación, explicó, afecta no sólo el desempeño profesional, sino también la calidad de vida personal y familiar de quienes integran las fuerzas de seguridad. Por ello, insistió en la necesidad de promover herramientas de autocuidado, intervención oportuna y manejo del estrés como parte de la formación continua de los elementos.

    Santana Fernández también recordó que la Dirección de Salud Municipal ofrece atención psicológica gratuita a la población en general, incluyendo servicios especializados en temas de adicciones y acompañamiento terapéutico para personas en situación de vulnerabilidad emocional. Estos servicios buscan extenderse también al personal de seguridad como parte de una estrategia de salud pública integral.

    Los interesados pueden acudir al Centro de Salud Urbano B, ubicado en la colonia Portal del Roble, en la intersección de Puerto Progreso y Puerto Anzio. La atención está disponible de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y también se puede solicitar información a través del número telefónico 656 555 9313.

    Este tipo de encuentros, impulsados por el área de Salud y dirigidos a los cuerpos policiacos, forman parte de una política más amplia de prevención en salud mental, que busca reducir el impacto psicológico de las labores de seguridad pública en una ciudad donde las condiciones de violencia y presión operativa siguen representando un reto constante.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Plumas

    Por fin llueve en Juárez… y nos quejamos de las lluvias

    Después de meses —o más bien años— de sequía, por fin llueve en Ciudad...
    Plumas

    ESCENARIOS | Los Morenos

    Semana tras semana, cambian las posibilidades de quienes desean la nominación a la primera magistratura del estado de Chihuahua.
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.