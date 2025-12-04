Aborda Salud Municipal la depresión en policías durante ciclo de conferencias

Publicidad - LB2 -

Participa directora de Salud en evento enfocado en el bienestar emocional del personal de seguridad pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un esfuerzo por atender la salud mental del personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Dirección de Salud Municipal tomó parte en el ciclo de conferencias titulado “Cuando no basta con echarle ganas”, realizado esta semana en la Academia de Policía de Ciudad Juárez. El evento se enfocó en visibilizar la problemática de la depresión dentro de los cuerpos policiales, un tema que ha cobrado relevancia ante la creciente carga emocional y operativa que enfrenta este sector.

Durante la jornada del miércoles 3 de diciembre, la directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, participó en una sesión de preguntas y respuestas en la que abordó la importancia de identificar a tiempo los signos de la depresión. Subrayó que se trata de una condición que puede tratarse con acompañamiento profesional, siempre y cuando se reconozca a tiempo y se rompan los estigmas asociados a los problemas de salud mental, particularmente dentro de instituciones tradicionalmente cerradas como las corporaciones policiacas.

- Publicidad - HP1

La funcionaria enfatizó que las y los policías están expuestos a altos niveles de estrés que, de no atenderse, pueden desembocar en desgaste emocional crónico. Esta situación, explicó, afecta no sólo el desempeño profesional, sino también la calidad de vida personal y familiar de quienes integran las fuerzas de seguridad. Por ello, insistió en la necesidad de promover herramientas de autocuidado, intervención oportuna y manejo del estrés como parte de la formación continua de los elementos.

Santana Fernández también recordó que la Dirección de Salud Municipal ofrece atención psicológica gratuita a la población en general, incluyendo servicios especializados en temas de adicciones y acompañamiento terapéutico para personas en situación de vulnerabilidad emocional. Estos servicios buscan extenderse también al personal de seguridad como parte de una estrategia de salud pública integral.

Los interesados pueden acudir al Centro de Salud Urbano B, ubicado en la colonia Portal del Roble, en la intersección de Puerto Progreso y Puerto Anzio. La atención está disponible de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y también se puede solicitar información a través del número telefónico 656 555 9313.

Este tipo de encuentros, impulsados por el área de Salud y dirigidos a los cuerpos policiacos, forman parte de una política más amplia de prevención en salud mental, que busca reducir el impacto psicológico de las labores de seguridad pública en una ciudad donde las condiciones de violencia y presión operativa siguen representando un reto constante.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.