    agosto 13, 2025
    Abastece Cruzada por el Agua a familias de los kilómetros

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el programa Cruzada por el agua, la Dirección de Desarrollo Social del Municipio continúa esta semana con la entrega del líquido a las familias en situación vulnerable que habitan en distintas colonias, informó el titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- “Hemos estado recorriendo, por instrucción del Presidente Cruz Pérez Cuéllar, las colonias en donde aún no están conectadas a la red de distribución de agua, además de aquellas zonas en donde llega a existir alguna falla en el suministro”, explicó.

    Se efectuaron dos vueltas de 15 camiones cisterna para proveer del vital líquido a residentes de la colonia kilómetro 33, lugar en el que se benefició a 160 familias, señaló Vallejo Quintana.

    “Buscamos que las y los residentes de estas colonias tengan acceso al agua potable, con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades básicas dentro del hogar, pues sabemos que es fundamental para el bienestar general de la población”, detalló.

    El funcionario dijo que aquellas personas que tengan la necesidad del servicio, pueden comunicarse directamente a Desarrollo Social al teléfono 656-737-0000extensión 71503, o bien, acudir en horario de oficina a la avenida Adolfo López Mateos número 250, para hacer su solicitud.

    LOS ANALISTAS 036 | Choque político en Chihuahua: Pérez Cuéllar vs. Bonilla

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
