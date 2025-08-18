Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 18, 2025 | 16:03
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Abarrotan propietarios de autos los Centros de Verificación Vehicular

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    De acuerdo a la autoridad, también deben cumplir con el engomado ecológico las unidades del transporte, tanto público como privado.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN /Arturo Hernández) .– Al vencerse este lunes el plazo para la tramitación del engomado ecológico de parte de los propietarios de autos, los centros de verificación lucieron abarrotados.

    Desde primera hora, decenas de automovilistas acudieron a alguno de los 30 centros de verificación distribuidos en la ciudad para obtener el holograma, y así evitar la sanción superior a los dos mil 200 pesos.

    - Publicidad - HP1

    César Díaz, titular de Ecología Municipal, señaló que el programa es aplicable también para las empresas de transporte, tanto público como privado.

    Han acudido al centro de verificación ecológica, en Heroico Colegio Militar y avenida Universidad, para cumplir con el reglamento, y dueños de pipas de agua.

    Confirmó que los vehículos de reciente modelo también deben traer su engomado, cumplir con el reglamento municipal, a excepción de los autos eléctricos.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 029 | Voces de Liderazgo: entre micrófonos y audiencias con Israel García

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Voces de Liderazgo: entre micrófonos...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    ADN TV

    A CONTRALUZ 029 | Voces de Liderazgo: entre micrófonos y audiencias con Israel García

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Voces de Liderazgo: entre micrófonos...
    Juárez / El Paso

    Impartió la Dra. Nashieli Ramírez conferencia magistral sobre derechos de NNA

    En el marco del lanzamiento de la campaña “Creciendo Libres, Cuídame Hoy para Transformar...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.