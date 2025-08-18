Abarrotan propietarios de autos los Centros de Verificación Vehicular

Publicidad - LB2 -

De acuerdo a la autoridad, también deben cumplir con el engomado ecológico las unidades del transporte, tanto público como privado.

Ciudad Juárez, Chih (ADN /Arturo Hernández) .– Al vencerse este lunes el plazo para la tramitación del engomado ecológico de parte de los propietarios de autos, los centros de verificación lucieron abarrotados.

Desde primera hora, decenas de automovilistas acudieron a alguno de los 30 centros de verificación distribuidos en la ciudad para obtener el holograma, y así evitar la sanción superior a los dos mil 200 pesos.

César Díaz, titular de Ecología Municipal, señaló que el programa es aplicable también para las empresas de transporte, tanto público como privado.

Han acudido al centro de verificación ecológica, en Heroico Colegio Militar y avenida Universidad, para cumplir con el reglamento, y dueños de pipas de agua.

Confirmó que los vehículos de reciente modelo también deben traer su engomado, cumplir con el reglamento municipal, a excepción de los autos eléctricos.

