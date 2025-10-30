Abandonan a recién nacido en hospital; buscan a familiares

Publicidad - LB2 -

Se presume sobre el posible fallecimiento de su madre, quien habría llegado sola a un hospital, donde dio a luz y, por consecuencia, dejó al bebé en el abandono.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Autoridades pidieron ayuda de la comunidad para localizar a los familiares de un recién nacido, en Ciudad Juárez.

La Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos pidió el apoyo a través de las redes sociales pidió para localizar a familiares del bebé.

- Publicidad - HP1

Se trata de un pequeño recién nacido del sexo masculino, a quien identificaron únicamente con los apellidos Álvarez Gómez.

La dependencia no brindó más información sobre el caso, sin embargo, en redes sociales usuarios comenzaron a especular sobre el posible fallecimiento de su madre, quien habría llegado sola a un hospital, donde dio a luz.

En caso de que alguna persona cuente con información que permita contactar a sus familiares, piden dar aviso al teléfono 656 629 33 00 extensión 53302.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.