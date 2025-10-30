Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 30, 2025 | 15:50
    Abandonan a recién nacido en hospital; buscan a familiares

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    Se presume sobre el posible fallecimiento de su madre, quien habría llegado sola a un hospital, donde dio a luz y, por consecuencia, dejó al bebé en el abandono.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Autoridades pidieron ayuda de la comunidad para localizar a los familiares de un recién nacido, en Ciudad Juárez.

    La Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos pidió el apoyo a través de las redes sociales pidió para localizar a familiares del bebé.

    Se trata de un pequeño recién nacido del sexo masculino, a quien identificaron únicamente con los apellidos Álvarez Gómez.

    La dependencia no brindó más información sobre el caso, sin embargo, en redes sociales usuarios comenzaron a especular sobre el posible fallecimiento de su madre, quien habría llegado sola a un hospital, donde dio a luz.

    En caso de que alguna persona cuente con información que permita contactar a sus familiares, piden dar aviso al teléfono 656 629 33 00 extensión 53302.

