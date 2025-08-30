Jóvenes de Chihuahua pueden expresar su visión sobre la transparencia estatal

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha lanzado una invitación a la juventud chihuahuense para participar en el Concurso Transparencia en Corto 2025. Este certamen nacional está diseñado para que jóvenes de entre 15 y 25 años puedan expresar su perspectiva sobre la construcción de un estado más justo y transparente a través de cortometrajes. La iniciativa busca fomentar la participación activa de los jóvenes en la lucha contra la corrupción y en la promoción de la honestidad.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Los participantes deberán crear un video original de un máximo de 90 segundos que refleje cómo la ciudadanía puede vigilar, denunciar y combatir la corrupción en su entorno. Esta es una oportunidad única para que los jóvenes utilicen su creatividad y habilidades en medios digitales para transmitir mensajes significativos sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas.

La SFP destaca que este concurso no solo es un espacio para la expresión artística, sino también una plataforma para que los jóvenes se conviertan en agentes de cambio. La participación en el certamen puede inspirar a otros a valorar la honestidad y a involucrarse en la creación de una cultura de transparencia, tanto a nivel estatal como federal.

La fecha límite para inscribirse en el concurso es el 3 de septiembre de 2025, lo que brinda a los interesados un tiempo considerable para desarrollar sus ideas y proyectos. Los jóvenes pueden participar de manera individual o en equipos, lo que fomenta la colaboración y el trabajo conjunto en torno a un tema tan relevante.

Además del reconocimiento que implica participar en el concurso, se ofrecerán premios de hasta 20 mil pesos a los ganadores, lo que representa un incentivo adicional para motivar la creatividad y el talento de los jóvenes. Este apoyo económico puede ser una herramienta valiosa para aquellos que buscan impulsar cambios reales en su comunidad.

Las bases completas del Concurso Transparencia en Corto 2025 están disponibles en el sitio web oficial del gobierno del estado de Chihuahua, donde los interesados pueden consultar todos los detalles necesarios para participar. Esta es una oportunidad para que la juventud chihuahuense se involucre activamente en la construcción de un futuro más transparente y justo.

