Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 29, 2025 | 16:01
    InicioEstado

    Jorge Soto destaca la importancia de fortalecer las finanzas municipales

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Soto Prieto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, informó que el Congreso del Estado inició formalmente los trabajos de análisis del Paquete Fiscal 2026, comenzando con una revisión detallada del impuesto predial y su impacto en los ingresos municipales.

    Chihuahua, Chih .- “Estamos a punto de arrancar los trabajos en el Congreso con respecto a las tablas de valores y las leyes de ingresos del paquete fiscal del Gobierno del Estado. En ese marco, esta mañana la Comisión de Hacienda tuvo la visita y participación del ingeniero Enrique Suárez, director de Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, para hacer un análisis de la situación del impuesto predial y de lo que representa en ingresos para los 67 municipios de nuestro estado”, señaló el legislador.

    Soto explicó que este encuentro forma parte del proceso de revisión previa a la discusión de las tablas de valores catastrales y las leyes de ingresos municipales, elementos clave para la planeación financiera del próximo ejercicio fiscal.

    - Publicidad - HP1

    “Es parte de la información que debe estar a la mano de las diputadas y los diputados para, eventualmente, entrar al análisis y discusión de las tablas de valores y leyes de ingresos de los municipios. Lo importante es tener claridad sobre los retos y las áreas que debemos cuidar y mejorar en todo el estado”, agregó.

    El diputado enfatizó que el objetivo de estos trabajos es avanzar con responsabilidad técnica y financiera, garantizando que el presupuesto estatal y municipal se construya sobre bases sólidas que fortalezcan la recaudación sin afectar a las familias chihuahuenses.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 035 | Derechos de los Desaparecidos y sus Familiares con Haydeé Vazquéz

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de los Derechos de los Desaparecidos con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Catean negocio en la avenida De la Raza en busca de mujeres desaparecidas

    De manera extraoficial, se mencionó que la intervención se dió a petición de la...
    Juárez / El Paso

    ¡Celebremos un Halloween seguro y divertido!

    La Secretaría de Seguridad Pública Municipal te invita a disfrutar de esta noche especial...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.