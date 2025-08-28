Jorge Soto critica a Fernández Noroña y advierte sobre el autoritarismo en el Senado

Publicidad - LB2 -

El diputado Jorge Soto, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), ha realizado declaraciones contundentes respecto a un reciente incidente en el Senado de la República. En su intervención, Soto criticó abiertamente el comportamiento del senador Fernández Noroña, así como la actitud de la bancada de Morena y sus aliados, lo que ha generado un ambiente de tensión política en el país.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Soto se refirió a Noroña como un “impresentable”, acusándolo de caer en lo que él considera el “juego del peor de los porros de Morena”. Esta afirmación resalta la creciente polarización en el ámbito político, donde los ataques personales y las descalificaciones han tomado protagonismo. El diputado del PAN no dudó en calificar la situación como una “vergüenza” que afecta no solo a los poderes legislativos, sino también a la imagen del país ante la sociedad.

El legislador también expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado la política en México, advirtiendo que mientras Morena continúe con actitudes de “autoritarismo, violencia y abuso”, se pueden esperar más incidentes desafortunados en el futuro. Soto enfatizó que el Parlamento debería ser un espacio propicio para el diálogo y el acuerdo, en lugar de convertirse en un escenario de confrontación.

- Publicidad - HP1

Además, el diputado subrayó la necesidad de que la mayoría de Morena asuma su responsabilidad en la construcción de un ambiente legislativo más constructivo. Según Soto, el clima actual de confrontación no solo perjudica la imagen del Senado, sino que también dificulta el trabajo legislativo en beneficio de los ciudadanos.

Las declaraciones de Jorge Soto reflejan la creciente preocupación por el clima de tensión en el ámbito legislativo, donde los desacuerdos y las diferencias políticas parecen estar intensificándose. En este contexto, el llamado a un diálogo más abierto y respetuoso se vuelve fundamental para el desarrollo de una democracia más sólida en México.

Finalmente, la situación en el Senado pone de manifiesto la necesidad de un cambio en la dinámica política, donde el respeto y la colaboración sean los pilares de la actividad legislativa. La comunidad política y los ciudadanos observan con atención los acontecimientos, esperando que se priorice el bienestar del país por encima de las disputas partidistas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.