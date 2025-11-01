Invita Secretaría de Turismo a disfrutar eventos del FITA Chihuahua 2025 este fin de semana

Publicidad - LB2 -

Santa Isabel y Riva Palacio serán sede de actividades deportivas y turísticas del 1 al 2 de noviembre.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo del Estado de Chihuahua extendió una invitación a la ciudadanía para participar en las actividades del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2025, que este fin de semana se celebrará en los municipios de Santa Isabel y Riva Palacio. Con eventos deportivos de alto impacto y una oferta turística enfocada en el contacto con la naturaleza, el FITA busca consolidarse como uno de los principales encuentros de aventura del norte del país.

La primera jornada tendrá lugar este viernes 1 de noviembre en Santa Isabel, donde se llevará a cabo la Ruta RGT, una experiencia todo terreno que reunirá a más de 700 entusiastas de los vehículos ATV, UTV y motocicletas. Los participantes recorrerán caminos rurales, pasos técnicos, cruces de ríos y paisajes serranos característicos de la región centro del estado, en un circuito diseñado para promover tanto la adrenalina como el disfrute del entorno natural.

Esta actividad no sólo tiene como propósito la promoción turística, sino también el impulso a la economía local, ya que eventos de esta magnitud generan una significativa derrama para prestadores de servicios, comerciantes y comunidades anfitrionas. Las autoridades destacaron que se implementarán medidas de seguridad y protocolos de protección ambiental para asegurar una experiencia responsable.

Para el sábado 2 de noviembre, las actividades se trasladan al municipio de Riva Palacio, específicamente a la localidad de San Andrés, donde se celebrará una nueva edición de la competencia ciclista La Huesuda MTB. Este evento de ciclismo de montaña, que ha logrado convocar a más de 600 deportistas en años anteriores, ofrece rutas de 65, 48 y 15 kilómetros, con trayectos que cruzan colinas, veredas y paisajes de alto valor escénico.

La Huesuda MTB se ha posicionado como una de las pruebas más esperadas del calendario deportivo regional, tanto por la exigencia de sus rutas como por el ambiente de convivencia y colaboración entre participantes, familias y organizadores. Además de fomentar el deporte al aire libre, el evento forma parte de la estrategia estatal de promoción del turismo de naturaleza.

Ambas actividades forman parte del FITA Chihuahua 2025, un festival que a lo largo del año integra diversas disciplinas deportivas, culturales y recreativas en distintos puntos del estado, con el objetivo de mostrar la riqueza natural y cultural del territorio chihuahuense.

La Secretaría de Turismo invitó al público a seguir las redes sociales oficiales del festival, @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua, donde se publican detalles sobre los eventos, inscripciones, recomendaciones y próximas fechas del programa anual.

