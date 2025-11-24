Invita Ofech a violinistas a integrarse a sus filas mediante convocatoria nacional

Publicidad - LB2 -

La audición se realizará en dos etapas: la primera por video y la segunda de forma presencial en febrero de 2026.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, a través de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (Ofech), lanzó una convocatoria dirigida a violinistas nacionales y extranjeros interesados en formar parte de esta agrupación musical de prestigio, como parte de la sección de violines.

Los aspirantes deberán enviar su documentación inicial al correo electrónico [email protected]. Los requisitos incluyen comprobante de estudios musicales con especialidad en violín, currículum vitae con fotografía y datos personales completos. También se solicita incluir dos cartas de referencia de personas reconocidas en el ámbito musical que respalden la experiencia y solvencia profesional del aspirante, con nombre, contacto, título profesional y cédula.

El proceso de selección se dividirá en dos rondas. La primera será mediante videoaudición, con fecha límite de entrega hasta el 17 de enero de 2026. Los violinistas que sean seleccionados en esta etapa serán notificados por correo electrónico para participar en la segunda ronda, que será presencial y a telón cerrado, el 25 de febrero de 2026, en la ciudad de Chihuahua.

La audición presencial tendrá lugar en la Sala de Ensayos de la Ofech, ubicada en el Centro Cultural Bicentenario “Carlos Montemayor”, en el cruce de avenida Universidad y División del Norte, colonia Altavista. Esta sala es la sede habitual de la orquesta y cuenta con condiciones profesionales para el desarrollo de actividades artísticas de alto nivel.

Los resultados finales se darán a conocer una semana después de la audición presencial. La convocatoria es abierta y busca fortalecer el talento artístico de la Ofech, una de las agrupaciones sinfónicas más importantes del norte del país, reconocida por su repertorio diverso y su contribución a la vida cultural de Chihuahua.

Las y los interesados pueden consultar todos los detalles técnicos, repertorio solicitado para la audición y documentos requeridos a través del enlace oficial: https://tinyurl.com/Convocatoria-Violin.

Con esta convocatoria, la Ofech continúa su compromiso por impulsar el desarrollo musical en el estado y abrir oportunidades a instrumentistas profesionales que deseen integrarse a una orquesta de proyección nacional.

