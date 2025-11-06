Invita Gobierno del Estado a sumarse a la 2ª Jornada de Limpieza “Somos el Desierto” en Samalayuca

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y proteger las áreas naturales del estado, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Turismo, convoca a la ciudadanía a participar en la 2ª Jornada de Limpieza “Somos el Desierto”, que se realizará el próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana en las Dunas de Samalayuca, específicamente en el Ejido Villa Luz.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- La actividad busca fortalecer la participación ciudadana en el cuidado y conservación del ecosistema del desierto, así como promover el ecoturismo responsable y el respeto por los recursos naturales que caracterizan esta región fronteriza.

Actividades destacadas:

Recolección de residuos (plástico, vidrio, latas y otros contaminantes)

Talleres de educación ambiental para niñas, niños, jóvenes y adultos

Charlas sobre flora, fauna y prácticas de conservación del desierto

Uso de los residuos recolectados para estudios sobre el impacto ambiental

“Con esta jornada buscamos que las y los juarenses conozcan mejor su entorno natural, se involucren en su cuidado y, al mismo tiempo, impulsemos el desarrollo del ecoturismo en Samalayuca”, señaló Jorge Chávez, representante de Turismo en la Zona Norte.

En la primera edición del programa, realizada en abril de 2025, se recolectaron más de 64 kilogramos de residuos sólidos, por lo que en esta ocasión se espera una participación aún mayor para superar la cifra.

Recomendaciones para los asistentes:

Usar ropa cómoda, de manga larga

Llevar sombrero, lentes de sol y bloqueador solar

Portar agua suficiente para mantenerse hidratados

Acudir puntualmente al punto de encuentro en el Ejido Villa Luz

Esta jornada no solo representa una oportunidad para actuar por el medio ambiente, sino también para disfrutar del paisaje único de las Dunas de Samalayuca y reforzar el sentido de comunidad y corresponsabilidad en la conservación de las riquezas naturales del estado.

Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Lugar: Dunas de Samalayuca, Ejido Villa Luz

Hora de inicio: 8:00 a. m.

Entrada libre y voluntaria

El Gobierno del Estado invita a familias, estudiantes, organizaciones civiles y empresas a sumarse a esta jornada ambiental y convertirse en parte activa del esfuerzo colectivo por un Chihuahua más limpio y sostenible.

