Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 17, 2025 | 15:35
    InicioEstado

    Invita CEPC a participar en el Simulacro Nacional 2025

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Con el objetivo de implementar acciones de participación ciudadana y prevención de accidentes.

    Chihuahua, Chih .- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) invita a la población a sumarse a las actividades del Simulacro Nacional 2025, a efectuarse el jueves 18 y viernes 19 de septiembre, en el marco del Día Nacional de Protección Civil.

    Este ejercicio busca fortalecer la cultura de prevención y preparación ante situaciones de emergencia, y se realiza en conmemoración por los sismos ocurridos en la CDMX en 1985 y 2017.

    - Publicidad - HP1

    Como parte de las actividades conmemorativas, el jueves 18 de septiembre en la capital del estado, se contempla la evacuación de 31 edificios estatales con 4 mil 646 personas.

    El viernes en punto de las 8:00 horas se realizará la ceremonia oficial por el Día Nacional de Protección Civil en la Plaza del Ángel. Posteriormente, a las 12:00 horas será el Simulacro Nacional de manera simultánea en todo el país.

    Durante dicho ejercicio serán evacuados 22 edificios estatales y 8 federales, con la participación de más de 5 mil trabajadores y usuarios, quienes pondrán en práctica los protocolos de emergencia establecidos.

    Como parte de las acciones innovadoras de comunicación preventiva, se implementará el envío de una alerta masiva a teléfonos celulares en todo el país, con el mensaje: “Esto es un simulacro. Forma parte de los ejercicios preventivos y de protección civil derivados por el Día Nacional de Protección Civil en México”.

    Mediante esta notificación se busca generar conciencia y promover la participación ciudadana en este tipo de eventos.

    La CEPC exhorta a instituciones públicas, empresas privadas, escuelas y hogares a organizar sus propios simulacros internos. La participación activa es fundamental para evaluar tiempos de respuesta, identificar áreas de mejora y fomentar una cultura de autoprotección.

    Para inscribir una empresa, escuela, edificio o lugar de trabajo, se puede realizar en la página oficial https://preparados.gob.mx.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Culminan sus estudios 63 trabajadores de la empresa Commscope en Ciudad Juárez

    En una ceremonia de graduación realizada en las instalaciones de Index Juárez, 14 trabajadores...
    En la Salud

    Trabaja Secretaría de Salud en campaña contra el consumo de fentanilo

    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud trabaja en el...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.