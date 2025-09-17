Invita CEPC a participar en el Simulacro Nacional 2025

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de implementar acciones de participación ciudadana y prevención de accidentes.

Chihuahua, Chih .- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) invita a la población a sumarse a las actividades del Simulacro Nacional 2025, a efectuarse el jueves 18 y viernes 19 de septiembre, en el marco del Día Nacional de Protección Civil.

Este ejercicio busca fortalecer la cultura de prevención y preparación ante situaciones de emergencia, y se realiza en conmemoración por los sismos ocurridos en la CDMX en 1985 y 2017.

- Publicidad - HP1

Como parte de las actividades conmemorativas, el jueves 18 de septiembre en la capital del estado, se contempla la evacuación de 31 edificios estatales con 4 mil 646 personas.

El viernes en punto de las 8:00 horas se realizará la ceremonia oficial por el Día Nacional de Protección Civil en la Plaza del Ángel. Posteriormente, a las 12:00 horas será el Simulacro Nacional de manera simultánea en todo el país.

Durante dicho ejercicio serán evacuados 22 edificios estatales y 8 federales, con la participación de más de 5 mil trabajadores y usuarios, quienes pondrán en práctica los protocolos de emergencia establecidos.

Como parte de las acciones innovadoras de comunicación preventiva, se implementará el envío de una alerta masiva a teléfonos celulares en todo el país, con el mensaje: “Esto es un simulacro. Forma parte de los ejercicios preventivos y de protección civil derivados por el Día Nacional de Protección Civil en México”.

Mediante esta notificación se busca generar conciencia y promover la participación ciudadana en este tipo de eventos.

La CEPC exhorta a instituciones públicas, empresas privadas, escuelas y hogares a organizar sus propios simulacros internos. La participación activa es fundamental para evaluar tiempos de respuesta, identificar áreas de mejora y fomentar una cultura de autoprotección.

Para inscribir una empresa, escuela, edificio o lugar de trabajo, se puede realizar en la página oficial https://preparados.gob.mx.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.