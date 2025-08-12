Invierte Estado más de 200 mdp en garantizar la sanidad agropecuaria

Publicidad - LB2 -

Implementa acciones especiales para ejercer el control de la plaga de chapulín en la entidad.

Chihuahua, Chih .- El Gobierno de Maru Campos ha destinado alrededor de 200 millones de pesos (mdp) en la atención de la sanidad del campo, lo que permite a los productores comercializar sus productos y dar certeza a los consumidores, de que se generan alimentos de buena calidad.

El secretario de Desarrollo Rural (SDR), Mauro Parada, informó que esto se complementa con las aportaciones que la Federación realiza en ese sentido, a través de los convenios de coordinación que tiene con las entidades.

En temas de urgencia, como es el caso de la plaga de chapulín que afecta en distintas regiones del estado, el funcionario explicó que es necesario reasignar recursos y ya se trabaja en el tema para atender la situación lo más pronto posible.

La dependencia en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua (Cesavech) implementa acciones especiales para ejercer el control de dicha plaga, y prevenir afectaciones en el resto de la superficie sembrada, que, acorde a los datos oficiales, asciende a 85 mil hectáreas.

Entre las actividades se incluye la entrega y aplicación, tanto vía terrestre como aérea, de insumos biológicos y químicos en áreas de agostadero y en cultivos de temporal en todo el territorio, especialmente en la Sierra Tarahumara.

El jefe del Departamento de Agricultura de la SDR, Rogelio Olvera, explicó que el chapulín hiberna en pastizales, hierbas y arbustos, y en tiempo de calor sale a alimentarse, por lo que arrasa con los cultivos de frijol.

“Buscamos proteger más es el tema del frijol, debido a que es el más afectado por este tipo de plaga. La Gobernadora ha hecho hincapié en el tema de la sanidad”, afirmó

Estas actividades se desarrollan para fortalecer la sanidad del sector agropecuario y como parte de la Campaña de Cultivos Básicos, donde la dependencia protege las zonas más vulnerables a este tipo de especies.

Para su control se utiliza el hongo entomopatógeno Metarhizium y en casos de alta infestación, la aplicación de insecticidas como cipermetrina, que tiene bajo impacto ambiental pero una alta eficacia contra las plagas.

Ricardo Acosta, presidente del Cesavech, detalló que a través de las juntas locales de sanidad vegetal, se trabaja en contar con el tener material disponible para atender esta plaga, con el fin de que no afecte los cultivos.

“Si algún productor tuviera alguna emergencia, alguna duda o alguna necesidad que se acerque a las juntas locales de sanidad, o a la SDR a través de los residentes, para que nos haga saber dónde están los pedidos, cuántas superficies y qué es la acción que hay que tomar”, detalló Acosta.

La SDR pide a las y los productores que detecten la presencia excesiva de chapulín, que lo reporten en su Junta Local de Sanidad Vegetal, al área de Desarrollo Rural de su municipio o llamen al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 12550, 12553 y 12537.

