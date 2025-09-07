Movil - LB1 -
    Investiga FEM caso de trata cometido en Cd. Juárez; hay una detenida

    POR Redacción ADN / Agencias
    El lunes 08 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso.

    Chihuahua, Chih .– La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, mantiene una carpeta de investigación abierta en contra de Martha Alicia M. A., por su probable responsabilidad en el delito de trata, en la modalidad de utilización de personas menores de edad para actividades de delincuencia organizada, cometido en Ciudad Juárez.

    El próximo lunes 08 de septiembre se efectuará la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde esta representación social expondrá datos de prueba y argumentos incriminatorios para acreditar la probable responsabilidad de la citada imputada.

    Debido a que se trata de una investigación en proceso y con el objetivo de no entorpecer los avances de la misma, se reservan mayores detalles.

    **De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

