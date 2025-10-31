Integra Protección Civil primer equipo comunitario CERT en comunidad LeBaron

Publicidad - LB2 -

El grupo capacitado atenderá emergencias locales como parte de un modelo internacional de resiliencia ciudadana.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) integró en la comunidad LeBaron, municipio de Galeana, el primer equipo comunitario de respuesta a emergencias certificado bajo el modelo internacional CERT (Community Emergency Response Team) en el estado de Chihuahua, como parte de una estrategia para fortalecer la resiliencia local ante desastres naturales y situaciones de riesgo.

La conformación del equipo se logró tras una jornada intensiva de capacitación en la que participaron 18 habitantes de la zona, quienes recibieron formación técnica especializada en áreas clave como combate de incendios, control de servicios públicos, primeros auxilios, psicología en situaciones de desastre, organización de equipos comunitarios y técnicas de búsqueda y rescate a pequeña escala.

Los cursos fueron impartidos por cuatro instructores de la CEPC, de los cuales dos cuentan con la acreditación como Gerentes CERT, otorgada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el Comando Norte de los Estados Unidos (U.S. NORTHCOM) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de EE.UU., lo que garantiza altos estándares internacionales en la instrucción comunitaria.

El modelo CERT busca empoderar a las comunidades para que actúen de manera organizada y segura ante emergencias, brindando una respuesta inmediata mientras llegan los cuerpos institucionales de auxilio. Este enfoque ciudadano complementa la infraestructura oficial de protección civil, especialmente en zonas alejadas o con acceso limitado a servicios de emergencia.

Con esta certificación, la comunidad LeBaron se convierte en pionera dentro del estado en implementar formalmente el modelo CERT, sentando un precedente en materia de participación comunitaria en la gestión de riesgos. La iniciativa busca aprovechar el conocimiento local y fomentar una cultura de prevención y colaboración vecinal en momentos críticos.

Este esfuerzo forma parte de una estrategia estatal más amplia, impulsada por la CEPC, para replicar el modelo en diversas regiones del estado, tanto rurales como urbanas. Se prevé que en los próximos meses se capacite a otras comunidades con perfiles similares, con el objetivo de crear una red ciudadana de respuesta que complemente los planes de atención a emergencias del Gobierno del Estado.

La conformación de estos equipos es clave para mejorar los tiempos de reacción, salvar vidas y mitigar daños durante contingencias, especialmente en un estado como Chihuahua, que enfrenta riesgos como incendios forestales, tormentas, sequías y accidentes viales en zonas remotas.

