Instalan Panel de Especialistas para elegir nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado

El Congreso del Estado de Chihuahua llevó a cabo la instalación formal del Panel de Especialistas que participará en el proceso de selección de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), como parte de un ejercicio de transparencia y evaluación técnica en esta importante designación.

Chihuahua, Chih. – Durante la sesión, se declaró formalmente instalado el panel y se eligió por unanimidad al Lic. César Eduardo Gutiérrez Aguirre como presidente del grupo de especialistas, quien estará encargado de coordinar los trabajos de análisis y evaluación de los perfiles postulantes.

Además, se analizó y aprobó la convocatoria para conformar la terna de aspirantes que será sometida a consideración del Congreso para ocupar la titularidad del órgano fiscalizador estatal.

Como parte de los trabajos previos al proceso, el Departamento de Tecnologías de la Información presentó el funcionamiento del micrositio y sistema de registro en línea, el cual se habilitará para garantizar la transparencia, seguimiento público y accesibilidad a todas las etapas del proceso.

Panel de Especialistas:

El panel quedó conformado por nueve personas provenientes de diversos ámbitos profesionales, quienes evaluarán de manera objetiva la idoneidad de las y los aspirantes:

C.P. María del Carmen Beltrán Hernández

Lic. Fernando Espinoza Leyva

Lic. César Eduardo Gutiérrez Aguirre (Presidente)

(Presidente) Lic. Nayiki Elena Olivas Arredondo

Dra. Yazmín Alejandra Rivera Castillo

C.P. Tania Rodríguez Ortiz

Lic. Jorge Alejandro Sánchez Rodríguez

C.P. Óscar Armando Corral Pérez

Dr. Osvaldo Martínez Jiménez

Este mecanismo de selección con participación ciudadana busca fortalecer la autonomía, credibilidad y capacidad técnica de la Auditoría Superior del Estado, órgano clave para la fiscalización y rendición de cuentas de los recursos públicos.

El Congreso del Estado continuará informando sobre las etapas del proceso a través de sus canales oficiales.

