Instalan la SFP y ASE el Sistema Estatal de Fiscalización en Chihuahua

El mecanismo busca fortalecer la transparencia, profesionalizar órganos de control y prevenir actos de corrupción.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un hecho calificado como histórico, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior del Estado (ASE) encabezaron la instalación formal del Sistema Estatal de Fiscalización en Chihuahua, como parte de las actividades del Primer Encuentro de Órganos Internos de Control y las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025, realizadas esta semana en la capital del estado.

Este nuevo sistema tiene como finalidad homologar procesos de fiscalización, profesionalizar al personal encargado del control interno en los entes públicos y establecer una red de colaboración permanente entre dependencias, con el objetivo de prevenir irregularidades y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Durante el evento, el secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, señaló que este paso representa más que un acto administrativo. “Hoy no estamos aquí solo para cumplir con un acto protocolario. Estamos para formalizar un paso decisivo en la consolidación de la integridad en Chihuahua”, expresó. Agregó que el nuevo sistema permitirá pasar de esfuerzos individuales a una estrategia conjunta con visión estatal.

Fierro Duarte adelantó que próximamente se llevará a cabo una sesión para integrar el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, que será co presidido por la SFP y la ASE, y fungirá como la máxima instancia de coordinación entre los órganos de control de los tres poderes del estado, gobiernos municipales y organismos autónomos.

Por su parte, el Auditor Superior del Estado, Héctor Alberto Acosta Félix, refrendó el compromiso institucional de la ASE para seguir impulsando una fiscalización más eficiente, colaborativa y orientada a resultados. Señaló que con este sistema se busca no solo detectar irregularidades, sino prevenirlas a través de mecanismos claros y funcionales de control.

Jesús Abdala Abbud Yepiz, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, destacó que este esfuerzo articula los avances en materia de transparencia, ética pública y rendición de cuentas. Reconoció la voluntad de todas las partes involucradas por impulsar un modelo de vigilancia pública más moderno y confiable.

El Sistema Estatal de Fiscalización se configura como una plataforma clave para mejorar el desempeño de los entes públicos, brindar certeza a la ciudadanía y elevar los estándares de integridad gubernamental en Chihuahua. Las autoridades destacaron que este modelo busca también acercar la fiscalización al ciudadano común, haciéndola comprensible, accesible y orientada al servicio público.

“Cuando hay compromiso, hay resultados; cuando hay integridad, hay esperanza. Ese es el rumbo que queremos y el legado que construiremos”, concluyó Fierro Duarte, al cerrar la sesión inaugural del encuentro, que reunió a responsables de órganos de control de todo el estado.

