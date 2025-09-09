Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 9, 2025 | 17:25
    InicioEstado

    Instalan Comisiones Unidas para el Parlamento de Mujeres 2025

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Congreso del Estado de Chihuahua llevó a cabo la instalación de las Comisiones Unidas de Feminicidios e Igualdad, así como el nombramiento de su mesa directiva, en el marco de los trabajos preparatorios rumbo al “Parlamento de Mujeres del Estado de Chihuahua”, en su edición 2025, quedando como presidenta la diputada Jael Argüelles Díaz y en la secretaria la diputada Irlanda Márquez Nolasco.

    Chihuahua, Chih .- Durante la sesión, se analizó y aprobó el cronograma de actividades correspondiente a la convocatoria de mérito, además de revisarse y aprobarse la convocatoria oficial para la realización del Parlamento de Mujeres 2025, la cual será lanzada el próximo 18 de septiembre del presente año.

    Este ejercicio legislativo busca fortalecer la participación ciudadana y garantizar que las voces de las mujeres chihuahuenses sean escuchadas en la construcción de propuestas y soluciones en favor de la igualdad y la erradicación de la violencia de género.

    - Publicidad - HP1
    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Clausura Profepa instalaciones del Grito en la Mega Bandera

    De Manera sorpresiva, empleados de la dependencia federal arribaron al lugar, y luego de...
    México

    Ha costado 1,958 vidas guerra interna del Cártel de Sinaloa

    Al cumplirse un año de la violencia en Sinaloa, el saldo es de cientos...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.