Instalan Comisiones Unidas para el Parlamento de Mujeres 2025

El Congreso del Estado de Chihuahua llevó a cabo la instalación de las Comisiones Unidas de Feminicidios e Igualdad, así como el nombramiento de su mesa directiva, en el marco de los trabajos preparatorios rumbo al “Parlamento de Mujeres del Estado de Chihuahua”, en su edición 2025, quedando como presidenta la diputada Jael Argüelles Díaz y en la secretaria la diputada Irlanda Márquez Nolasco.

Chihuahua, Chih .- Durante la sesión, se analizó y aprobó el cronograma de actividades correspondiente a la convocatoria de mérito, además de revisarse y aprobarse la convocatoria oficial para la realización del Parlamento de Mujeres 2025, la cual será lanzada el próximo 18 de septiembre del presente año.

Este ejercicio legislativo busca fortalecer la participación ciudadana y garantizar que las voces de las mujeres chihuahuenses sean escuchadas en la construcción de propuestas y soluciones en favor de la igualdad y la erradicación de la violencia de género.

