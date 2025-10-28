Instala Congreso comité que seleccionará a las participantes del Parlamento de Mujeres 2025

Publicidad - LB2 -

En reunión de las Comisiones Unidas de Igualdad y Feminicidios, celebrada este martes 28 de octubre, se dieron a conocer a quienes integrarán el Comité Especial de Selección para el Parlamento de Mujeres del Estado de Chihuahua en su edición 2025, el cual se llevará a cabo durante el mes de noviembre en las instalaciones del Poder Legislativo.

Chihuahua, Chih .- Las encargadas de seleccionar a las 33 participantes de este año son, la directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo; la titular de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Ivón Salazar; así como las diputadas Jael Argüelles e Irlanda Márquez en su calidad de presidentas de las comisiones de Feminicidios e Igualdad, respectivamente.

La secretaría técnica dio a conocer que se recibieron 59 postulaciones que han cumplido con todos los requisitos de las bases de la convocatoria, por lo que el comité tendrá la tarea de evaluar cada una de ellas tomando en cuenta 4 criterios principales, el primero es la relación de la propuesta con la erradicación de los diferentes tipos de violencia, así como la apropiación de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres; el segundo es una redacción idónea, secuencia lógica, ortografía correcta y lenguaje incluyente; el tercero es que se encuentre fundada y motivada y si la información empleada es de fuentes confiables y el cuarto, si esta busca tener un impacto positivo en la mayor cantidad de mujeres.

De esta manera se evaluará cada una de las postulaciones y posteriormente, el Comité de Selección entregará la lista de las propuestas seleccionadas el día 7 de noviembre, para que así, la comisión continúe con las actividades calendarizadas hasta que finalmente se celebre el parlamento en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Cabe hacer mención de que, el diputado Luis Fernando Chacón Erives, formaba parte de la Comisión de Feminicidios, por lo que, acompañadas de su familia, las integrantes de las comisiones unidas, realizaron el último pase de lista y un emotivo reconocimiento a la dedicación, entrega y compromiso con las que el legislador defendió causas como la de las mujeres, el campo o la salud; así como a su calidez y cercanía.

