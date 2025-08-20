Inician gestiones para construcción de cortina hidráulica en Matachí

Publicidad - LB2 -

Se llevó a cabo una reunión de exploración en el punto conocido como “La Sombra”, ubicado en la localidad de Tejolocachí, en el municipio de Matachí.

Tejolocachí, Chih (ADN/Staff) – Este encuentro fue encabezado por Luis Fernando Chacón, diputado local por el distrito 13, y reunió a autoridades de los municipios de Guerrero, Matachí y Temosachí, así como a usuarios de los Módulos de Riego 01, 02, 03 y 04.

La reunión marca el inicio de un esfuerzo conjunto para la construcción de una cortina hidráulica en la región.

Luis Fernando Chacón destacó que esta obra es una respuesta a las demandas de los productores agrícolas locales, quienes han solicitado soluciones desde la década de 1960.

La necesidad se ha vuelto más urgente debido a la sequía que ha afectado al estado durante al menos seis años consecutivos. La reunión busca establecer un plan de acción que permita abordar esta problemática de manera efectiva.

El legislador subrayó que el punto explorado cumple con todos los requisitos técnicos necesarios para considerar viable la construcción de la cortina.

Las partes involucradas se comprometieron a trabajar en conjunto para realizar un estudio técnico detallado y desarrollar un proyecto ejecutivo que respalde la iniciativa. Esto facilitará la colaboración interinstitucional necesaria para llevar a cabo la obra.

En este proyecto, se han alineado diversos sectores, incluyendo a los productores agrícolas, los Ayuntamientos de los municipios implicados y el Consejo de Desarrollo Económico Regional de Guerrero (CODER). Chacón aseguró que acompañará a estos grupos durante todo el proceso de gestión para garantizar que se logren los objetivos planteados.

Se estima que la nueva presa podría captar aproximadamente 13 millones de metros cúbicos de agua de los ríos Basuchil y Papigochi.

Esta capacidad de almacenamiento es crucial para asegurar la suficiente disponibilidad de agua durante el ciclo agrícola, especialmente considerando que la presa Abraham González, ubicada en el municipio de Guerrero, ha dejado de ser suficiente para satisfacer las necesidades de la región.

El diputado concluyó resaltando que este proyecto, que durante años fue considerado un “sueño guajiro”, ahora adquiere una nueva relevancia debido a la severidad de la sequía y el cambio climático.

La construcción de la cortina hidráulica no solo representa un avance en la gestión del agua, sino que también es vital para el desarrollo económico y social de miles de familias que dependen de la agricultura en la región.

