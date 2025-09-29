Movil - LB1 -
    Inicia tercera entrega de apoyos de NutriChihuahua para personas adultas mayores y con discapacidad

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) informa que esta semana inicia, la tercera entrega de despensas del programa de apoyo alimentario NutriChihuahua, dirigido a personas adultas mayores y con discapacidad.

    Chihuahua, Chih .- Las actividades inician el miércoles 1 de octubre en la Dirección de Grupos Vulnerables de la ciudad de Chihuahua; en Ciudad Juárez, en el Centro Comunitario 15 de Enero; en Meoqui, en el DIF Municipal; en Jiménez, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento; y en Parral, en la Casa de los Abuelos.

    El jueves 2 de octubre continuará en Ciudad Juárez, en el Centro Comunitario Fray García; en Delicias, Cuauhtémoc y Parral será en los puntos antes señalados.

    El viernes 3 de octubre se llevará a cabo en El Tule, en la oficina de Recaudación de Rentas; en Juárez en el Parque Central; Delicias y Cuauhtémoc mantendrán sus mismas sedes.

    Las actividades de la semana concluirán el sábado 4 de octubre en Ciudad Juárez, en el Centro Comunitario Altavista.

    La distribución de los apoyos se realizará de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en cada uno de los puntos mencionados.

    El titular de la dependencia, Rafael Loera, dijo que este es uno de los apoyos más importantes impulsados por Gobierno del Estado, con el propósito de llegar a los sectores de mayor vulnerabilidad, y garantizarles el acceso a alimentos nutritivos y de calidad.

    Invitó a las y los beneficiarios que tengan alguna duda sobre el procedimiento a seguir, a comunicarse a la Dirección de Grupos Vulnerables al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 17904 y 17924.

