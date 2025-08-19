Movil - LB1 -
    agosto 19, 2025 | 16:55
    Inicia distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en colaboración con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), ha comenzado la distribución de libros de texto gratuitos para los planteles de Educación Básica.

    Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Esta acción se enmarca dentro de las preparaciones para el inicio del ciclo escolar 2025-2026, que dará comienzo el primero de septiembre. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en la Bodega de Libros de Texto Gratuitos, situada en la colonia Villa Juárez de la capital del estado.

    El evento fue presidido por Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, titular de la SEyD, quien estuvo acompañado por diversas autoridades educativas y representantes del Gobierno Federal. Durante la ceremonia, se enfatizó la importancia de la entrega oportuna de los libros, considerando que es fundamental para el éxito académico de los estudiantes. Se repartieron libros a instituciones como la primaria Federal Proyecto Montana y la Estatal Abraham González No. 2383, donde también se abordó el compromiso de la administración estatal en la salud, destacando la vacunación contra el sarampión para estudiantes y sus familias.

    Gutiérrez Dávila subrayó el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), así como la Subsecretaría de Educación Básica y SEECH. Además, reconoció el esfuerzo del personal de los almacenes y de los directivos escolares, quienes se han encargado de garantizar que el material llegue a cada aula. El funcionario hizo hincapié en que estos libros son herramientas pedagógicas alineadas a los programas de estudio y resaltó la labor de los docentes en la adaptación de los contenidos a las realidades de sus comunidades.

    La directora general de SEECH, Teresa de Jesús López Ramírez, proporcionó detalles sobre la magnitud de la distribución en el estado. Se informó que se distribuirán un total de 4 millones 517 mil 684 ejemplares, los cuales atenderán a más de 680 mil estudiantes en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria. Hasta la fecha, se han recibido 4 millones 298 mil 075 libros, lo que representa un avance del 95.14 por ciento en el proceso de distribución.

    Los libros se están distribuyendo en 12 almacenes regionales ubicados en diferentes municipios, incluyendo Bocoyna, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Parral. Esta logística es clave para asegurar que todos los estudiantes cuenten con los materiales necesarios para su formación académica.

    La SEyD y SEECH continúan trabajando en conjunto para garantizar que el inicio del ciclo escolar se realice de manera efectiva, con el objetivo de proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para su desarrollo educativo. La entrega de libros de texto gratuitos es un paso importante en este proceso, que busca fortalecer la educación en el estado de Chihuahua.

