Inicia Coesvi trámites de escrituración para 600 viviendas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) ha comenzado los trámites de escrituración para cerca de 600 viviendas en el fraccionamiento Real del Desierto. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la propiedad legal a las familias que habitan en esta zona, que ha enfrentado diversos problemas legales durante más de 25 años.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) – Óscar Lozoya, delegado regional de la Coesvi, destacó que desde el inicio de la administración se han trabajado en los aspectos legales necesarios para resolver la incertidumbre jurídica que ha afectado a los vecinos. Entre los problemas que han enfrentado se encuentran conflictos por la transmisión de derechos, ocupaciones irregulares y un rezago urbano significativo en los espacios públicos y servicios.

El costo mínimo para la obtención de las escrituras será de 3 mil 030 pesos, lo que representa un ahorro considerable para los beneficiarios, dado que los precios actuales de las escrituras oscilan entre 15 mil y 25 mil pesos. Esta medida no solo alivia la carga económica de las familias, sino que también fomenta la regularización de la propiedad en la región.

- Publicidad - HP1

Para garantizar que todos los interesados estén bien informados, Lozoya anunció que este fin de semana se llevará a cabo un reparto de volantes casa por casa en el fraccionamiento. Estos volantes contendrán información detallada sobre los documentos necesarios para el proceso de escrituración, así como los costos asociados y los números de contacto para recibir asesoría personalizada.

Además, el equipo legal de la Coesvi estará disponible para ofrecer orientación sobre casos específicos que puedan presentar situaciones irregulares relacionadas con la propiedad, posesión, heredad o traspaso de las viviendas. Esto es fundamental para asegurar que todos los beneficiarios puedan acceder a sus escrituras sin contratiempos.

Los interesados en obtener más información pueden acudir a las oficinas de Coesvi, ubicadas en el Pueblito Mexicano, en la calle Abraham Lincoln 1320, en el fraccionamiento Córdoba de las Américas. También tienen la opción de comunicarse al teléfono 629-33-00, extensión 55973, o enviar un mensaje vía WhatsApp al número 656 818-98-88 para recibir asistencia directa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.