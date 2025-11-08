Ingresa al penal por el fin de semana hermano de magistrada; garantiza TSJ proceso transparente

Publicidad - LB2 -

El beneficio de semilibertad fue revocado, pero aún no se aplica por lineamientos legales en curso.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Marcela Herrera Sandoval, confirmó que Édgar Hernán E. V., hermano de la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social de Aquiles Serdán, en cumplimiento de una orden judicial que establece su reclusión los fines de semana, en tanto se resuelve de fondo su situación legal.

Herrera Sandoval aseguró que el proceso se está llevando con transparencia, independencia judicial y estricto apego a los tiempos legales, luego de que el beneficio de semilibertad otorgado previamente a Édgar Hernán —sentenciado a 37 años de prisión— fuera revocado por la Primera Sala Penal del TSJ el pasado 3 de noviembre. Dicha sala consideró improcedente la resolución judicial emitida el 1 de septiembre, mediante la cual se le permitió ingresar al penal los viernes y salir los domingos.

Pese a la revocación, el beneficio aún no ha sido eliminado en la práctica debido a que deben cumplirse los lineamientos legales correspondientes. Por ello, el ingreso al penal de Aquiles Serdán durante los fines de semana se mantiene vigente hasta que un nuevo juez, quien ya tiene conocimiento del caso, emita una resolución definitiva.

“La persona tenía una orden de internamiento que debía cumplirse, y así se hizo el día de ayer viernes”, señaló la presidenta del Tribunal. Reiteró que el caso está en manos de un juez distinto al que otorgó inicialmente el beneficio, quien cuenta con plena autonomía para emitir una nueva resolución. Enfatizó que “hay tiempos y plazos que deben respetarse en el proceso penal”.

El caso ha generado atención pública debido a la relación familiar entre el sentenciado y la magistrada Escárcega, quien no ha intervenido en el proceso, pero cuya cercanía ha generado cuestionamientos sobre el posible conflicto de interés. Ante ello, Herrera Sandoval garantizó que no hay injerencia externa y que el proceso se lleva a cabo con apego a derecho.

La magistrada presidenta del TSJ hizo un llamado a la comprensión de la ciudadanía ante la percepción de lentitud en el avance del proceso, asegurando que se trata de una revisión minuciosa y cuidadosa, en la que se están cumpliendo todos los requisitos legales.

Finalmente, reiteró el compromiso del Poder Judicial del Estado con la transparencia y aseguró que se brindará información puntual a los medios y a la sociedad una vez que se emita una resolución final por parte del juez correspondiente.

