Incrementará paquete económico del 2026 deuda de México en 1 billón 400 mil millones de pesos

Además, diputadas panistas critican incremento en el presupuesto del Poder Judicial de la Federación en 15 mmdp y el aumento en los llamados impuestos saludables.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Las diputadas Rocío González Alonso y María Angélica Granados Trespalacios, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Baja, advirtieron que el Paquete Económico 2026 supone un aumento de $1 billón 400 mil millones de pesos para la deuda de México.

González Alonso, alertó por el aumento que el Paquete Económico implica para el crecimiento de la deuda en el ejercicio fiscal 2026, al establecer $8 billones 700 mil millones de pesos en ingresos y $10 billones 100 mil millones de pesos, es decir, una diferencia de $1 billón 400 mil millones de pesos.

Condenó, además, que el presupuesto que ejercerá el Poder Judicial de la Federación, que incrementará en $15 mil millones de pesos para el siguiente año, aun cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su momento afirmó que la elección popular de jueces, ministros y magistrados buscaba depurar, además de la corrupción, el gasto excesivo en el sistema de justicia.

Durante su intervención, Angelica Granados Trespalacios, criticó al titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, por la hora en que entregó el Paquete Económico a la Cámara de Diputados, 15 minutos antes de la fecha límite, bajo el argumento de que la tardanza obedecía al ajuste de aspectos técnicos.

La legisladora expresó su rechazo a distintos puntos del documento, como el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el aumento previsto del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas y al tabaco para desincentivar su consumo, fomentar hábitos saludables y disponer de mayores recursos para el tratamiento de enfermedades derivadas, lo que a su juicio afecta la economía de los grupos más vulnerables, principales consumidores de estos productos.

Adelantó que Acción Nacional propondrá una reducción del impuesto al agua purificada y mayor inversión a la atención y prevención de padecimientos como la diabetes y la obesidad.

