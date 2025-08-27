Inauguran nueva Unidad Básica de Rehabilitación en Urique para mejorar servicios

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal y en colaboración con el Ayuntamiento de Urique, ha inaugurado una nueva Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en la cabecera municipal. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a servicios de rehabilitación para los habitantes de la localidad y comunidades aledañas, evitando que tengan que viajar más de cinco horas para recibir atención médica.

Urique, Chih (ADN/Staff) .- Durante el evento inaugural, también se llevó a cabo la reapertura simbólica de la UBR de Cerocahui, que había suspendido sus actividades. La reactivación de estos servicios es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad temporal o permanente, así como de los adultos mayores que requieren apoyo para mejorar su movilidad.

El director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns, destacó que las nuevas instalaciones tienen la capacidad de atender a aproximadamente 380 usuarios mensuales, lo que equivale a 19 servicios diarios. Esto beneficiará no solo a la cabecera municipal, sino también a varias comunidades ubicadas a lo largo del río Urique y en la zona de Cerocahui.

- Publicidad - HP1

Eguiarte Fruns subrayó que la inauguración y reapertura de estas unidades son resultado del trabajo conjunto con el alcalde Heber Arturo Langarica y la presidenta del DIF Municipal, Aracely Loya. Gracias a su gestión, se logró una inversión superior a los 320 mil pesos, que incluye aportaciones del DIF Estatal y del Gobierno Municipal. La nueva UBR contará con un terapeuta físico y el equipamiento necesario para ofrecer tratamientos efectivos.

Entre los equipos disponibles se encuentran aparatos de electroterapia, ultrasonido terapéutico, mesas para tratamiento y otros insumos que facilitarán la atención a los usuarios. La presidenta del DIF Municipal, Aracely Loya, mencionó que se implementarán estrategias para identificar a quienes necesiten estos servicios, especialmente aquellos con dificultades de movilidad, a quienes se les apoyará con traslados.

Además, durante el evento se realizó una jornada de vacunación contra el sarampión y se entregaron apoyos alimentarios como parte del programa NutriChihuahua. Cabe destacar que Chihuahua es el único estado en México que cuenta con Unidades Básicas de Rehabilitación en todos sus municipios, sumando actualmente 77 de estos espacios en la entidad. El DIF Estatal también opera seis centros de mayor especialización, que incluyen Centros de Rehabilitación Integral y un Centro de Rehabilitación y Educación Especial, ofreciendo un amplio rango de servicios para la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.