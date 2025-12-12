Inaugura SEyD techumbre y entrega mobiliario escolar en el municipio de Ascensión

Publicidad - LB2 -

Más de 1,200 estudiantes de seis planteles resultaron beneficiados con obras y equipamiento educativo.

Ascensión, Chih. (ADN/Staff) – Con una inversión conjunta de más de 2.3 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ascensión, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) inauguró una techumbre y entregó mobiliario escolar a diversos planteles de Educación Básica en este municipio del noroeste del estado, beneficiando directamente a más de mil 200 estudiantes.

El acto central se llevó a cabo en el Preescolar Xochipilli, donde el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, y la alcaldesa Ivonne de la Hoya, encabezaron la entrega de la nueva techumbre y una cancha de cemento, infraestructura que permitirá a los 79 alumnos realizar actividades al aire libre en mejores condiciones de seguridad y comodidad.

- Publicidad - HP1

La obra tuvo un costo de 459 mil 787 pesos, financiados por ambos órdenes de gobierno.

Durante su intervención, Gutiérrez Dávila destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia estatal para dignificar los entornos escolares y reforzar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en las distintas regiones del estado.

“El trabajo conjunto con los municipios nos permite atender de manera más puntual las necesidades de cada comunidad educativa”, puntualizó.

Además de la techumbre, la SEyD informó que se realizaron obras de infraestructura en otros cinco planteles del municipio, con una inversión total de 1 millón 894 mil 238 pesos.

De esta cantidad, el estado aportó un millón 325 mil 967 pesos y el municipio, 568 mil 271 pesos.

Las escuelas beneficiadas fueron el Preescolar Héroe de Nacozari, la Primaria Leonor Hernández de Ornelas, la Primaria Ford 170, la Secundaria Técnica No. 25 y la Secundaria Estatal Benito Juárez No. 3039.

Como parte del programa estatal Juntos Construimos, también se entregó mobiliario nuevo a cinco planteles: el Centro de Atención Infantil (CAI) No. 12, el propio Preescolar Xochipilli, la Primaria Guadalupe Victoria, la Primaria Leonor Hernández de Ornelas y la Secundaria Estatal Benito Juárez No. 3039.

El equipamiento incluyó pupitres, mesas, sillas y materiales diversos destinados a mejorar las condiciones de enseñanza.

Acompañaron el evento el director general del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), Luis Iván Ortega Ornelas, y el subsecretario de Planeación y Administración de la SEyD, Federico Acevedo Muñoz, quienes coincidieron en la importancia de mantener el ritmo de inversión en infraestructura educativa, especialmente en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

Estas acciones forman parte de una agenda educativa estatal que busca no solo mejorar las condiciones físicas de las escuelas, sino también fortalecer el tejido social mediante el acceso equitativo a espacios dignos y seguros para la educación básica en todo el estado de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.