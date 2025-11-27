Inaugura Maru Campos el Centro de Convenciones Tres Culturas en Cuauhtémoc

Publicidad - LB2 -

Nuevo recinto busca posicionar a la región como eje de desarrollo empresarial.

Cuauhtémoc, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la infraestructura para el desarrollo económico regional, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la inauguración del Centro de Convenciones Centenario Tres Culturas en el municipio de Cuauhtémoc, en un acto que reunió a autoridades estatales, municipales, empresariales y representantes del sector industrial.

El nuevo recinto, resultado de una inversión conjunta de 115 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, fue concebido como un espacio multifuncional para albergar congresos, exposiciones, simposios y eventos culturales, con capacidad para hasta 4 mil personas en su sala principal. Además, cuenta con equipamiento de tecnología avanzada, incluyendo sistemas de climatización, audio y proyección, conectividad wifi, módulos de escenario, cocina y sistemas contra incendios.

Durante la ceremonia de apertura, que coincidió con la realización del evento denominado Día de la Manufactura, la gobernadora develó la placa conmemorativa y realizó el corte de listón junto con el presidente municipal Humberto Pérez, destacando la relevancia estratégica del recinto para el fortalecimiento del ecosistema empresarial e industrial del centro del estado.

En su mensaje, Maru Campos subrayó que este tipo de infraestructura busca sentar las bases para generar condiciones de crecimiento económico sostenido en la región. Afirmó que el Gobierno del Estado no genera riqueza directamente, pero sí tiene la responsabilidad de propiciar entornos donde la inversión y el emprendimiento puedan florecer. También aprovechó para reiterar su respaldo a las demandas del sector agrícola, mencionando los recientes bloqueos carreteros en distintas partes de Chihuahua, a los que calificó como legítimos y ajenos a intereses partidistas.

Asimismo, la mandataria estatal entregó reconocimientos a empresas locales destacadas con las Preseas al Emprendimiento, a la Innovación y al Mérito Empresarial, como una forma de visibilizar la labor de compañías que, desde el ámbito privado, contribuyen al desarrollo económico del estado. Los galardonados incluyeron una compañía de servicios industriales, una empresa gasera y una productora de quesos.

Por su parte, el alcalde Humberto Pérez celebró la colaboración con el Gobierno estatal para concretar este proyecto que, según dijo, representa un punto de encuentro para la diversidad cultural, el esfuerzo empresarial y las ideas que contribuyen al progreso local.

Al cierre del evento, Campos Galván recorrió junto a líderes empresariales como María de Lourdes Medina, presidenta nacional de Canacintra, y autoridades de Estados Unidos, los distintos pabellones del evento inaugural, reafirmando la apuesta del Gobierno estatal por consolidar a Cuauhtémoc como uno de los polos económicos más dinámicos de Chihuahua.

