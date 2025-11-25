Inaugura DIF Estatal Cerenam No. 21 y comedor comunitario en comunidad de Uruachi

Publicidad - LB2 -

El nuevo centro atenderá a menores y mujeres embarazadas con desnutrición leve o moderada en la Sierra Tarahumara.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) inauguró el Centro de Recuperación Nutricional y Albergue Materno (Cerenam) No. 21, así como un comedor comunitario en la comunidad de Rocoroyvo, municipio de Uruachi, con el objetivo de mejorar la salud y nutrición de niñas, niños y mujeres embarazadas de la región serrana.

La inversión total para ambos espacios fue de 857 mil 360 pesos, de los cuales 567 mil 360 provinieron del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), 150 mil fueron recursos estatales y 140 mil aportados por el gobierno municipal. Las nuevas instalaciones permitirán fortalecer la atención integral a las comunidades indígenas de la zona, con servicios que buscan combatir la desnutrición infantil y materna en una de las regiones más vulnerables del estado.

- Publicidad - HP1

El nuevo Cerenam ofrecerá atención alimentaria especializada y seguimiento médico-nutricional a menores de cinco años y mujeres embarazadas con desnutrición leve o moderada, beneficiando directamente a cerca de 600 familias, la mayoría pertenecientes a pueblos originarios. Por su parte, el comedor comunitario tendrá capacidad para brindar alimento diario a 30 personas, reforzando la red de apoyo comunitario en la región.

Durante el acto inaugural, la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván, destacó el trabajo coordinado entre dependencias estatales y municipales, y subrayó la importancia de estas acciones para el bienestar de las comunidades serranas. “Estamos aquí uniendo fuerzas para cuidar a quienes confían en nosotros. Porque en cada niño que atendemos está el futuro de nuestra tierra y en cada madre que acompaña, está el amor que sostiene a las familias”, expresó.

El programa Cerenam ha tenido un crecimiento significativo desde el inicio de la actual administración estatal, pasando de 9 a 21 centros en operación en municipios de la Sierra Tarahumara, con recursos provenientes de instancias municipales, estatales y federales. Esta expansión ha permitido ampliar la cobertura de atención en zonas de difícil acceso, donde persisten altos índices de pobreza alimentaria.

A la fecha, más de 17 mil personas han sido beneficiadas a través de este programa, con el reparto de más de 825 mil raciones de alimentos y la prestación de más de 25 mil consultas de nutrición. Estos servicios han sido clave para detectar, atender y dar seguimiento a casos de malnutrición, al tiempo que se promueve una cultura de salud preventiva en las comunidades indígenas.

A la ceremonia también asistieron el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón; el alcalde de Uruachi, Marcelo Rascón; la presidenta del DIF Municipal, Hacel Rocío Campos, y la directora del DIF Municipal, Yesenia González Lucero. Las autoridades coincidieron en que la apertura de este nuevo Cerenam representa un avance significativo en la construcción de una red de apoyo integral para las familias que habitan en la sierra chihuahuense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.