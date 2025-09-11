Impulsa Yesenia Reyes acciones en el mes Mundial de la Prevención del Suicidio

Publicidad - LB2 -

En el marco del mes Mundial de la Prevención del Suicidio, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Yesenia Reyes, presidenta de la Comisión de Salud, refrendó su compromiso con la salud mental de las y los chihuahuenses.

Chihuahua, Chih .- La legisladora señaló la importancia de trabajar desde el Congreso en políticas públicas que fortalezcan la atención psicológica y psiquiátrica, la prevención en centros educativos, así como campañas de concientización que ayuden a eliminar estigmas en torno a la salud mental.

“Prevenir el suicidio es salvar vidas. Necesitamos unir esfuerzos entre sociedad y gobierno para que cada persona encuentre el apoyo y la esperanza que necesita en momentos difíciles”, expresó la diputada.

- Publicidad - HP1

Finalmente, Yesenia Reyes destacó que seguirá impulsando acciones legislativas y de gestión para que las familias cuenten con más y mejores herramientas en la atención de la salud mental.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.