Impulsa Rosana Díaz el deporte en el 4 Distrito

Publicidad - LB2 -

Este fin de semana la legisladora morenista Rosana Díaz Reyes hizo entrega de equipo y uniformes deportivos de futbol a niñas y niños del 4 distrito.

Chihuahua, Chih .- Durante su mensaje Díaz Reyes dijo sentirse con la responsabilidad de motivar y seguir

impulsando a nuestras niñas, niños y jóvenes, porque el deporte es disciplina, salud y esperanza.

“Hoy estamos aquí apoyando con equipo deportivo y alimentos a un grupo de talentosos deportistas de nuestras colonias, quienes con esfuerzo y corazón nos muestran que los sueños se cumplen.

Mi reconocimiento al Profesor David Bernal Salinas quien diariamente prepara a futuros campeones, también mi felicitación a las madres y padres de familia por apoyar y promover que sus hijas e hijos practiquen un deporte, no imaginan la contribución tan enorme que hacen a la comunidad”, finalizó.

- Publicidad - HP1

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.