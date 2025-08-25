Movil - LB1 -
    agosto 25, 2025
    Impulsa Rosana Díaz el deporte en el 4 Distrito

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Este fin de semana la legisladora morenista Rosana Díaz Reyes hizo entrega de equipo y uniformes deportivos de futbol a niñas y niños del 4 distrito.

    Chihuahua, Chih .- Durante su mensaje Díaz Reyes dijo sentirse con la responsabilidad de motivar y seguir
    impulsando a nuestras niñas, niños y jóvenes, porque el deporte es disciplina, salud y esperanza.

    “Hoy estamos aquí apoyando con equipo deportivo y alimentos a un grupo de talentosos deportistas de nuestras colonias, quienes con esfuerzo y corazón nos muestran que los sueños se cumplen.
    Mi reconocimiento al Profesor David Bernal Salinas quien diariamente prepara a futuros campeones, también mi felicitación a las madres y padres de familia por apoyar y promover que sus hijas e hijos practiquen un deporte, no imaginan la contribución tan enorme que hacen a la comunidad”, finalizó.

