Impulsa Nancy “La China” Frías reformas para erradicar explotación laboral infantil y proteger a menores migrantes

La diputada panista propone operativos, sanciones y atención coordinada entre autoridades laborales, de seguridad y migratorias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de enfrentar de manera integral la problemática del trabajo infantil y proteger especialmente a los menores en situación de migración, la diputada Nancy “La China” Frías, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora explicó que en México 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años se encuentran trabajando, lo que representa el 13.1% de la población infantil. Además, indicó que esta cifra ha aumentado un 14.1% desde 2019, reflejando los efectos de la pobreza, la desigualdad y el fenómeno migratorio en la niñez mexicana.

La propuesta legislativa establece un modelo de atención y prevención coordinado entre dependencias federales, estatales y municipales, incluyendo la creación de operativos especiales de inspección laboral, la implementación de brigadas móviles de detección con participación del Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Sistema Nacional DIF.

Frías también planteó que la ley prohíba expresamente la detención de menores migrantes por motivos laborales o migratorios, reconociendo su condición doblemente vulnerable. La iniciativa contempla además sanciones administrativas y penales para servidores públicos que omitan actuar ante la presencia de explotación o trabajo infantil.

“Los niños no se tocan, no se explotan, no se maltratan. Esta iniciativa es un compromiso con su dignidad y con el deber moral del Estado de protegerlos”, declaró la diputada, al destacar la urgencia de establecer mecanismos efectivos para garantizar los derechos de la niñez migrante, una población particularmente expuesta a redes de explotación en su tránsito o estancia en el país.

La propuesta está sustentada en el Artículo 4° de la Constitución, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño y los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obligan a los Estados firmantes a eliminar el trabajo infantil y proteger a la infancia contra cualquier forma de abuso o explotación.

Finalmente, Nancy Frías afirmó que esta iniciativa es un reflejo del compromiso del PAN con una visión de “derecha social”, centrada en la dignidad humana como eje fundamental de toda política pública. “Erradicar la esclavitud infantil del siglo XXI requiere corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. Es momento de actuar con firmeza y sensibilidad”, concluyó.

