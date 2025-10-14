Movil - LB1A -
octubre 14, 2025
    octubre 14, 2025 | 15:51
    Impulsa Nancy “La China” Frías educación para prevenir el maltrato animal

    Estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    La diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación y la Ley de Bienestar Animal del Estado de Chihuahua, con el objetivo de fomentar desde la educación básica el respeto, la empatía y el cuidado responsable de los animales domésticos. La propuesta busca prevenir el maltrato animal a través de la formación de valores en niñas, niños y adolescentes.

    Chihuahua, Chih .- Durante su exposición, la legisladora señaló que México ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el tercero a nivel mundial en crueldad hacia los animales, con siete de cada diez mascotas sufriendo alguna forma de maltrato. En el caso de Chihuahua, más de 4 mil 400 perros y gatos mueren cada año en el abandono, y solo el 4% de los animales en situación de calle logra ser rescatado.

    Frías explicó que la iniciativa propone incorporar contenidos sobre protección y bienestar animal en los planes y programas de estudio, sin generar costos adicionales, ya que estos temas pueden incluirse en materias como Formación Cívica y Ética o Ciencias Naturales. “Educar desde la infancia en la empatía hacia los animales es la base para formar una sociedad más respetuosa y menos violenta. Quien respeta la vida de un ser indefenso, aprende a respetar la vida en todas sus formas”, expresó la diputada panista.

    El planteamiento de “La China” Frías también contempla la coordinación entre la Secretaría de Educación y Deporte y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a fin de aprovechar campañas y materiales ya existentes sobre tenencia responsable y protección animal. La iniciativa será turnada a comisión para su análisis y eventual dictamen.

