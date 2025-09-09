Impulsa Nancy Frías colaboración entre escuelas y corporaciones de seguridad pública para prevenir delitos

Publicidad - LB2 -

En Chihuahua, más de 20 mil personas fueron atendidas en 137 planteles con talleres preventivos durante 2023–2024.

Chihuahua, Chih .- En México, 7 de cada 10 estudiantes han vivido o presenciado acoso escolar y menos del 30% de la población confía en la policía municipal o estatal, de acuerdo con datos oficiales.

Ante esta realidad, la diputada Nancy Frías, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para que las escuelas puedan firmar convenios voluntarios con corporaciones de seguridad pública y fiscalías, con el fin de llevar a las aulas talleres de prevención del delito, civismo y cultura de la legalidad, reforzando así la protección a niñas, niños y jóvenes desde el entorno escolar.

La legisladora destacó que la propuesta se inspira en el modelo que ya funciona en Chihuahua a través del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI).

En el ciclo 2023–2024, este programa atendió a 20,188 personas, detectó 31 casos de riesgo y visitó 137 planteles educativos, desde preescolar hasta preparatoria.

“Prevenir desde la escuela significa salvar vidas. Cuando un estudiante recibe información clara y confiable, puede detectar riesgos, pedir ayuda y tomar mejores decisiones. Eso es lo que buscamos con esta reforma: que lo que funciona en Chihuahua pueda replicarse en más estados”, afirmó Frías.

La iniciativa busca dar respaldo legal a estas prácticas, de manera que puedan replicarse en otras entidades federativas con un marco formal que garantice continuidad y reglas claras. Con ello, se pretende cerrar la brecha de confianza entre juventudes e instituciones y fortalecer la cultura de la legalidad desde la prevención temprana en las aulas.

