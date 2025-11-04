Impulsa Más por Chihuahua entrega de mobiliario escolar en Galeana con apoyo del Municipio de Juárez

Publicidad - LB2 -

La asociación benefició a escuelas rurales con más de 42 mil artículos distribuidos en el estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La asociación civil Más por Chihuahua, encabezada por su directora Claudia Mata, realizó una nueva entrega de mobiliario escolar en el municipio de Galeana, con el respaldo del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien participó personalmente en la jornada solidaria. La iniciativa forma parte del programa estatal de equipamiento educativo que impulsa la organización en comunidades rurales.

El evento se llevó a cabo durante el fin de semana en el marco del acuerdo de colaboración entre el DIF Municipal de Ciudad Juárez y el Ayuntamiento de Galeana, beneficiando directamente a la Escuela Primaria Juan de Dios Peza y a la Telesecundaria Rebeca Sabata. Entre los materiales entregados se incluyeron bancas, escritorios, sillas, mesas, pizarrones, libreros, archiveros y sillones para áreas de lectura.

- Publicidad - HP1

La directora de la organización, Claudia Mata, destacó que el objetivo del programa es fortalecer las condiciones de estudio de niñas y niños en zonas con mayor rezago educativo. “Nuestra misión es llevar mejores condiciones de estudio a las comunidades más alejadas, promoviendo la solidaridad y la participación ciudadana. Nos llena de orgullo ver que desde Ciudad Juárez hasta la sierra, los apoyos llegan donde más se necesitan”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar resaltó la importancia de coordinar esfuerzos entre municipios para ampliar el alcance de las acciones sociales. “Estos apoyos no sólo se quedan en Juárez; estamos trabajando para llevarlos a todo el estado y fortalecer el sistema educativo en su conjunto”, señaló durante su visita.

De acuerdo con datos de la asociación, Más por Chihuahua ha beneficiado hasta la fecha a 27 municipios con más de 60 tráileres de mobiliario escolar y 42 mil artículos distribuidos, consolidándose como una de las iniciativas más amplias de apoyo a la educación pública en la entidad.

Con actividades como esta, la organización continúa reforzando su compromiso con la equidad educativa y la construcción de redes de solidaridad entre comunidades urbanas y rurales, promoviendo un modelo de cooperación que busca mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo para la niñez chihuahuense.