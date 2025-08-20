Impulsa Maru Campos el cuidado infantil con nuevas becas y apoyos

Publicidad - LB2 -

La gobernadora Maru Campos encabezó recientemente la entrega de becas y apoyos económicos destinados a 379 Estancias Infantiles en el estado de Chihuahua. Este esfuerzo tiene como objetivo ampliar la cobertura de los servicios y garantizar el cuidado integral de aproximadamente 12 mil niñas y niños. El evento se realizó en Palacio de Gobierno, donde se destacó la importancia de estos recursos para el desarrollo infantil.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Durante el mes en curso, se destinarán 6.7 millones de pesos para becar a más de 110 menores en la zona centro. Además, se reembolsarán los gastos por el trámite de licencias a 45 cuidadores, se proporcionarán alimentos y se equiparán 16 centros que requieren nueva infraestructura. Estas acciones buscan mejorar la calidad de los servicios ofrecidos en las estancias infantiles, beneficiando a las familias trabajadoras.

En el evento, la mandataria subrayó que se abrirán dos nuevos espacios que beneficiarán a los padres y madres que laboran para sustentar a sus familias. Los nuevos centros, Casa Bambini en Chihuahua y Pequeño NAVI en Cuauhtémoc, se suman a la red de estancias infantiles, ofreciendo más opciones para el cuidado de los pequeños. “Las niñas y los niños son el valor más preciado para los chihuahuenses”, afirmó Campos, enfatizando la necesidad de que crezcan en un entorno seguro y motivador.

Maru Campos también anunció que durante el presente año se erogarán 100 millones de pesos para fortalecer estos establecimientos. Esta inversión refleja el compromiso del gobierno estatal con el bienestar infantil y el apoyo a las familias. “Las estancias infantiles son una de nuestras más grandes prioridades”, aseguró la gobernadora, reafirmando su compromiso con los padres de familia.

Representantes de las estancias Pekes y Creciendo Juntos, Iveth Gandarilla y Cecilia Elizondo, respectivamente, expresaron su agradecimiento por el apoyo del gobierno estatal. Reconocieron la voluntad de la titular del Ejecutivo para preservar estos programas a pesar de los recortes federales. “Gracias por creer y confiar en nosotros”, manifestaron, resaltando la importancia de contar con las herramientas necesarias para brindar un servicio de calidad.

Estas iniciativas son parte de un esfuerzo más amplio para garantizar el desarrollo integral de los niños en Chihuahua, asegurando que los padres puedan trabajar con la tranquilidad de que sus hijos están en un entorno seguro y estimulante. La entrega de becas y apoyos económicos es un paso significativo hacia el fortalecimiento de los servicios de cuidado infantil en la entidad.

