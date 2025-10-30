Impulsa Joss Vega autonomía económica y educativa para mujeres jóvenes

Publicidad - LB2 -

La diputada del PAN, Joss Vega, presentó una propuesta para que más mujeres puedan acceder a trabajos dignos, continuar sus estudios y contar con apoyo real para lograr su independencia económica.

Chihuahua, Chih .- La iniciativa busca que las leyes estatales promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sobre todo en sectores donde la participación femenina sigue siendo baja.

Esta propuesta pretende reformar la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, la Ley Estatal de Educación, la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua; esto, con la convicción de que “invertir en las mujeres es invertir en Chihuahua”.

Vega Vargas explicó que el objetivo es que las instituciones del Estado trabajen juntas —como la Secretaría del Trabajo y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres— para abrir más espacios laborales y de capacitación. “Queremos que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres para crecer, decidir y participar. Si ellas avanzan, Chihuahua también avanza”, expresó Vega.

La iniciativa también plantea que las escuelas incluyan orientación laboral y financiera con enfoque de género, para que las jóvenes aprendan sobre derechos laborales, ahorro, emprendimiento y manejo del dinero. Además, propone políticas para que las mujeres que cuidan a sus hijos, familiares o personas mayores puedan seguir estudiando sin que esa responsabilidad se convierta en un obstáculo.

Finalmente, Joss Vega destacó que es fundamental medir los avances y resultados de estas acciones. “No se trata solo de hacer leyes, sino de que realmente cambien la vida de las mujeres. Si hay igualdad en la educación y en el trabajo, hay más libertad y más futuro para todas”, concluyó.

