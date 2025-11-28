Impulsa Francisco Sánchez voto desde los 16 años con reforma constitucional

Publicidad - LB2 -

El legislador de Movimiento Ciudadano plantea modificar el Artículo 35 para permitir el sufragio juvenil sin alterar la edad legal de ciudadanía.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En una propuesta que busca ampliar los derechos democráticos de la juventud mexicana, el diputado Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma constitucional que permitiría a los jóvenes desde los 16 años participar en los procesos electorales del país.

La propuesta fue presentada ante especialistas en justicia electoral, como parte de una estrategia para impulsar el debate sobre la inclusión política de nuevas generaciones.

Sánchez Villegas argumentó que los jóvenes mexicanos están profundamente involucrados en la vida pública, liderando movimientos sociales, impulsando reformas y utilizando herramientas digitales para exigir sus derechos.

A su juicio, esta generación cuenta con un nivel de información política sin precedentes, pero enfrenta una exclusión sistemática del sistema democrático. “Son la generación menos representada en las reglas del juego democrático”, enfatizó.

La reforma constitucional que impulsa modificaría el Artículo 35 de la Carta Magna, el cual actualmente reconoce el derecho al voto a partir de los 18 años.

La propuesta no plantea cambiar la edad legal para obtener la ciudadanía plena, sino únicamente permitir el sufragio activo desde los 16 años, lo que, en palabras del legislador, no implica una redefinición de la ciudadanía, sino una ampliación de los mecanismos de participación.

El diputado chihuahuense sostuvo que existe una contradicción en el trato legal hacia los jóvenes: a los 16 años, millones de adolescentes ya trabajan, pagan impuestos y contribuyen a la economía familiar, pero no tienen voz en la elección de sus representantes.

“El sistema trata a los jóvenes como adultos para cobrarles, pero como menores para negarles derechos políticos”, denunció.

Francisco Sánchez respaldó su propuesta con ejemplos internacionales. Señaló que países como Austria, Escocia, Brasil y Argentina ya han implementado el voto a los 16 años con resultados positivos.

En estos contextos, se ha registrado una mayor participación en las primeras elecciones, así como una tendencia a convertirse en votantes constantes y mejor preparados cívicamente.

La iniciativa llega en un momento de creciente debate sobre la representación juvenil en México, especialmente en estados como Chihuahua, donde los jóvenes enfrentan desafíos económicos, sociales y educativos importantes.

Si bien la reforma aún debe recorrer un largo camino legislativo, su presentación abre la puerta a una discusión nacional sobre el papel de la juventud en la construcción democrática del país.

