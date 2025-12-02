Impulsa diputada Yesenia Reyes campañas intensivas contra el cáncer de próstata, mama y cérvico-uterino en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Propone establecer acciones preventivas permanentes desde la Ley Estatal de Salud.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la prevención y detección temprana de los tipos de cáncer con mayor impacto en la población, la diputada Yesi Reyes Calzadías, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para adicionar el artículo 217 Bis a la Ley Estatal de Salud, a fin de establecer campañas de sensibilización intensivas en meses clave del año.

La propuesta legislativa contempla la realización anual y sistemática de campañas informativas durante noviembre para el cáncer de próstata, octubre para el cáncer de mama y marzo para el cáncer cérvico-uterino, con lo cual se busca institucionalizar acciones preventivas en coordinación con los servicios estatales de salud y otras instancias públicas.

Durante su intervención en tribuna, Reyes explicó que muchos de estos padecimientos siguen siendo diagnosticados en etapas avanzadas, lo que limita las posibilidades de tratamiento efectivo. En particular, señaló que el cáncer de próstata requiere mayor visibilidad entre la población masculina adulta, ya que persisten estigmas y barreras que impiden los chequeos oportunos.

“La detección temprana salva vidas; por eso necesitamos campañas que lleguen a más personas y que se mantengan año con año, con información clara y accesible”, indicó la legisladora, al subrayar que esta iniciativa no implica una carga presupuestal adicional, sino una organización más estratégica de los esfuerzos ya existentes en materia de salud pública.

Reyes Calzadías enfatizó que se requiere un enfoque integral de comunicación que abarque no solo los centros de salud, sino también escuelas, espacios comunitarios, medios de comunicación y plataformas digitales, con mensajes que promuevan el autocuidado, la reducción de tabúes y la importancia de acudir a revisiones médicas periódicas.

La iniciativa también contempla que las campañas incluyan actividades de orientación, distribución de materiales informativos, ferias de salud y jornadas gratuitas de detección, priorizando la atención a grupos vulnerables y zonas con bajo acceso a servicios médicos.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen. De aprobarse, Chihuahua contaría con un marco legal que refuerza de forma permanente las acciones institucionales de prevención contra tres de las principales causas de mortalidad por cáncer en el estado.

