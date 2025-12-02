Impulsa diputada Nancy “La China” Frías ley para fortalecer cultura de la legalidad y la paz en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La propuesta busca crear un marco estatal que promueva el respeto a la ley y la convivencia pacífica desde la comunidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Nancy “La China” Frías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el Congreso del Estado de Chihuahua una iniciativa de decreto para expedir la Ley de Cultura de la Legalidad y Construcción de la Paz, una propuesta orientada a fortalecer el Estado de Derecho mediante acciones dirigidas a escuelas, familias y comunidades de todo el estado.

Durante su exposición de motivos, la legisladora explicó que el objetivo principal es transformar la cultura de la legalidad en una práctica cotidiana y no solo en un ideal jurídico, impulsando el respeto a la ley por convicción, como base para construir una sociedad más justa, democrática y segura. La propuesta parte de un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e inclusión social.

- Publicidad - HP1

Entre los elementos centrales de la iniciativa se encuentra la creación del Sistema Estatal de Cultura de la Legalidad, de carácter honorífico, que permitirá coordinar acciones entre dependencias estatales, ayuntamientos, instituciones educativas, organismos autónomos, sociedad civil y medios de comunicación, sin generar estructuras nuevas ni comprometer recursos adicionales.

El proyecto contempla también la formulación de un Programa Estatal de Cultura de la Legalidad, el cual deberá construirse de forma participativa con escuelas, organizaciones sociales y comunidades. Incluirá diagnósticos regionales, estrategias de educación cívica, prevención de violencias, mediación comunitaria y fortalecimiento del tejido social, con atención prioritaria a mujeres, niñas, niños, juventudes, pueblos indígenas y personas en situación de vulnerabilidad.

La diputada Frías enfatizó que el marco legal propuesto no pretende imponer la cultura de la legalidad desde las instituciones, sino generar condiciones para que ésta pueda surgir y consolidarse desde la base social. “Una cultura sólida de la legalidad no se impone por decreto; pero sí podemos, mediante este decreto, crear las condiciones propicias para que esa cultura florezca y eche raíces”, declaró.

Además, el proyecto promueve la participación activa de medios de comunicación y asociaciones ciudadanas en campañas de concientización sobre la importancia del cumplimiento de la ley y la convivencia pacífica, como herramientas para prevenir conflictos y fomentar entornos más seguros.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, y se espera que en las próximas semanas se abra el proceso de consulta con actores sociales y autoridades locales, en el marco de los trabajos legislativos orientados a la construcción de paz en Chihuahua, una entidad que ha enfrentado retos significativos en materia de violencia y desconfianza institucional en las últimas décadas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.