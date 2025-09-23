Impulsa Congreso reformas para garantizar información accesible e incluyente

Publicidad - LB2 -

El Grupo Parlamentario de MORENA, a través de la diputada Herminia Gómez Carrasco, presentó una iniciativa para reformar el artículo 129 fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el objetivo de que toda la información, convocatorias y actividades del Congreso del Estado se difundan en formatos accesibles para todas las personas.

Chihuahua, Chih .- La propuesta establece la obligación de que la comunicación institucional incluya herramientas como braille, lectura fácil, Lengua de Señas Mexicana, audiodescripción, subtítulos, formatos aumentativos y traducción a lenguas indígenas, garantizando así el acceso a la información a personas con discapacidad, personas neurodivergentes, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y personas adultas mayores

La diputada Herminia Gómez subrayó que esta reforma busca colocar a Chihuahua a la vanguardia nacional en materia de inclusión legislativa, cumpliendo con estándares internacionales de derechos humanos y el mandato de eliminar barreras que impidan el ejercicio pleno del derecho a la información.

Con esta iniciativa, el Congreso del Estado reafirma su compromiso de ser una institución abierta, transparente y cercana a toda la ciudadanía, sin distinción ni discriminación.

