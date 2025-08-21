Impulsa Alfredo Chávez unidad y trabajo rumbo al 2027 en encuentro con militantes panistas

Publicidad - LB2 -

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, afirmó que el reto inmediato del partido es mantener la unidad, fortalecer la cercanía con la ciudadanía y preparar el camino rumbo a las elecciones de 2027. El diputado por el Distrito 18 subrayó que no serán las disputas internas las que detengan al PAN, sino la meta clara de ganarle a Morena.

Chihuahua, Chih .- “El gran reto como panistas es conquistar a los jóvenes y eso tenemos que hacer para el 2027”, expresó Chávez Madrid durante la reunión informativa celebrada en el Comité Directivo Municipal de Chihuahua Capital, donde también se abordaron temas como seguridad pública, servicios de calidad, crecimiento ordenado y desarrollo urbano sustentable.

Chávez recordó los avances alcanzados bajo los gobiernos panistas, entre ellos la reducción de la pobreza en Chihuahua capital, y resaltó los logros de la gobernadora Maru Campos al disminuir la deuda estatal: “Lo que no hizo Corral, lo que dejó Duarte, hoy la gobernadora redujo la deuda”. Añadió que el siguiente paso es colocar a la capital en el mapa nacional e internacional como una de las ciudades más importantes.

El legislador también enfatizó la importancia de la familia como célula básica de la sociedad, destacando que en ella se siembran valores y se fortalece la convivencia. “Hablar de la familia no es un discurso conservador, es clave para la seguridad y el bienestar de nuestros niños”, puntualizó.

Asimismo, la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, Sarahí Franklyn, destacó la fortaleza de la estructura partidista que se entregará a la siguiente dirigencia y llamó a redoblar esfuerzos rumbo al 2027. “Vamos a entregar un partido cual tren andando, al que tendrá que subirse en movimiento la siguiente administración del PAN Municipal y redoblar el paso de cara al 2027”, aseguró, convencida de que con trabajo casa por casa Acción Nacional refrendará la confianza de los chihuahuenses y consolidará a Chihuahua como referente nacional.

En el evento estuvieron presentes René Rascón, secretario del CDM; Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud; Olivia Franco, síndica municipal; Mariana de Lachica, vocera municipal; Francisco Navarro, director de Comercialización de la Junta Central de Agua Saneamiento (JCAS); Daniel Terrazas, director del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la FGE; así como Pamela Montes y militantes de Acción Nacional.

