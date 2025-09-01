Implementa Gobierno del Estado protocolo para prevenir sarampión en escuelas

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, ha establecido una ruta de actuación para atender posibles casos de sarampión en los centros escolares. Esta medida se enmarca dentro del “Protocolo de respuesta ante sarampión en el sector educativo”, el cual ya ha sido comunicado al magisterio y tiene como objetivo principal proteger la salud de los estudiantes.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- El protocolo detalla las medidas preventivas que deben aplicarse en planteles educativos y estancias infantiles. Incluye acciones para identificar casos probables y atender a aquellos que sean confirmados. Además, se ha proporcionado un directorio telefónico con información de las jurisdicciones sanitarias de las distintas regiones, facilitando así la comunicación y el acceso a atención médica oportuna.

Un aspecto clave del protocolo es la corresponsabilidad que se establece entre las familias, tutores y responsables del cuidado de los menores. Se implementará una estrategia de filtros diarios desde el hogar, cuyo propósito es reducir el riesgo de contagio en las instituciones educativas. Esta medida busca involucrar a la comunidad en la prevención y detección temprana de síntomas relacionados con el sarampión.

El documento fue elaborado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y se presenta justo antes del regreso a clases para más de 686 mil estudiantes en toda la entidad. Con esto, se busca equipar a los docentes, directores, supervisores y demás personal educativo con herramientas necesarias para reconocer síntomas de sarampión, garantizando así la salud y bienestar de la comunidad escolar.

El Gobierno del Estado reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada y diaria para salvaguardar la integridad de la población. Este esfuerzo es parte de una estrategia más amplia para asegurar un regreso escolar seguro y saludable para todos los involucrados en el sistema educativo.

Finalmente, la implementación de este protocolo no solo refleja la preocupación por la salud de los estudiantes, sino también la importancia de la colaboración entre las instituciones educativas y las familias para enfrentar desafíos de salud pública como el sarampión.

