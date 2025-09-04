Impecable primer año de la Presidenta Claudia Sheinbaum: Diputada Brenda Ríos

Publicidad - LB2 -

La diputada local Brenda Ríos celebró el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció como la primera mujer en la historia de México que rinde cuentas con resultados palpables en los hogares, en los negocios y en las calles de todo el país. “No son cifras abstractas: más de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza en menos de un año, y eso se traduce en familias con mayor certidumbre y en economías locales más fuertes”, afirmó.

Chihuahua, Chih .- Ríos destacó que los logros de este gobierno se dan en un entorno internacional complejo, donde la presidenta ha mostrado firmeza para defender la soberanía nacional y, al mismo tiempo, atraer inversiones. “México alcanzó más de 36 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Las empresas del mundo confían porque hoy nuestro país es más seguro que nunca para invertir y generar empleos”, señaló.

La legisladora subrayó que, mientras en Chihuahua el PAN respalda discursos que piden intervenciones extranjeras, el gobierno de México construye relaciones de respeto y cooperación internacional. “El reconocimiento público de que nuestro país es el que más coopera con Estados Unidos lo demuestra: la Cuarta Transformación sabe relacionarse con dignidad, sin subordinación y generando confianza mutua”, puntualizó.

Sin embargo, la diputada advirtió que en Chihuahua los indicadores sociales siguen rezagados. “Mientras en el país se redujo la desigualdad, aquí siete mil personas más cayeron en pobreza extrema en solo dos años. Eso significa que la transformación debe llegar con mayor fuerza a nuestro estado, porque justicia social y economía productiva deben caminar de la mano”, expresó.

Finalmente, Ríos hizo un llamado a la unidad productiva en Chihuahua: “Necesitamos que empresarios, comerciantes y familias se reconozcan parte de la misma ecuación de bienestar. Porque cuando hay justicia social y empresas fuertes, gana el pueblo, gana la economía y gana el futuro de todos”.

